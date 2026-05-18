Héctor Cantú
Fermín López se une a la lista de grandes ausentes del Mundial 2026
El jugador del Barcelona no podrá ser parte de la lista de España para el Mundial
La lista de grandes ausentes del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora ha sido el futbolista del Barcelona, Fermín López, quien se ha unido a ella.
El momento fatídico para el delantero culé se dio durante el encuentro ante el Betis, donde fue sustituido por mostrar algunas molestias en el pie derecho.
Luego de ser evaluado por el cuerpo médico del club se detectó una fractura que requerirá de ser intervenido quirúrgicamente, por lo que se perderá la próxima Copa del Mundo.
Fermín López había sido considerado en la primera lista de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España y quien entregará la lista final a la FIFA el próximo 25 de mayo.
López había sido un llamado constante bajo el esquema de Luis de la Fuente en los partidos. De hecho disputó tres partidos de la clasificación rumbo al Mundial en el 2025.
Hasta el momento y luego de 7 partidos con el combinado mayor, Fermín López no ha podido marcar con el equipo de su país.
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