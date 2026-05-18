Fermín López se une a la lista de grandes ausentes del Mundial 2026

Héctor Cantú

La lista de grandes ausentes del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora ha sido el futbolista del Barcelona, Fermín López, quien se ha unido a ella.

El momento fatídico para el delantero culé se dio durante el encuentro ante el Betis, donde fue sustituido por mostrar algunas molestias en el pie derecho.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Luego de ser evaluado por el cuerpo médico del club se detectó una fractura que requerirá de ser intervenido quirúrgicamente, por lo que se perderá la próxima Copa del Mundo.

Fermín López había sido considerado en la primera lista de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España y quien entregará la lista final a la FIFA el próximo 25 de mayo.

La aparatosa lesión de Fermín López que terminó en desastre

López había sido un llamado constante bajo el esquema de Luis de la Fuente en los partidos. De hecho disputó tres partidos de la clasificación rumbo al Mundial en el 2025.

Hasta el momento y luego de 7 partidos con el combinado mayor, Fermín López no ha podido marcar con el equipo de su país.