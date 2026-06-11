Estados Unidos ya le ganó a Paraguay y terminó en tercer lugar en aquel Mundial

Héctor Cantú

Estados Unidos no quiere quedarse atrás en la lista de anfitriones que comenzaron la Copa Mundial con una victoria, tal como lo hizo la Selección Mexicana.

Ahora, 'Las Barras y las Estrellas' se medirán a Paraguay, un rival con el que comparten una historia particular: ambos se enfrentaron en la primera edición de la Copa del Mundo.

La cita tuvo lugar en Uruguay 1930. En aquel torneo, los estadounidenses se impusieron 3-0, resultado que sigue siendo la mayor victoria registrada en el historial entre ambas selecciones.

Aquel Mundial también marcó la mejor actuación de Estados Unidos en la historia del certamen. El conjunto norteamericano finalizó en el tercer puesto, una marca que aún no ha podido igualar.

La 'Albirroja', por su parte, intentará cobrar revancha. Además de aquella derrota en 1930, los guaraníes llegan con una racha de tres descalabros consecutivos frente a Estados Unidos, una tendencia que buscarán romper en su presentación mundialista.

Este será el décimo capítulo de la rivalidad entre ambas selecciones. Hasta ahora, el balance favorece a Estados Unidos, que presume cinco victorias, por dos empates y dos triunfos de la 'Albirroja'.