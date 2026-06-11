Miguel Almirón, el hombre que conoce los puntos débiles de Estados Unidos

Héctor Cantú

La Selección Paraguaya buscará iniciar con el pie derecho su participación en la Copa Mundial cuando enfrente a Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

La 'Albirroja' llega con el recuerdo de aquella histórica actuación en Sudáfrica 2010, cuando terminó invicta la fase de grupos y avanzó como líder de sector antes de alcanzar los cuartos de final, la mejor actuación mundialista de su historia.

Miguel Almirón es el principal referente del conjunto guaraní. El atacante conoce bien el futbol estadounidense tras su paso por la MLS y será una de las principales amenazas para 'Las Barras y las Estrellas'.

A su lado aparece Julio Enciso, una de las grandes figuras de la nueva generación paraguaya y parte de la legión de 5 futbolistas que militan en el futbol europeo. El delantero buscará consolidarse en esta Copa del Mundo como uno de los futbolistas más determinantes de su selección.

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Diego Gómez completa el tridente ofensivo que intentará marcar diferencia ante Estados Unidos.

El mediocampista del Brighton llega tras firmar una destacada temporada en Inglaterra, donde registró 10 goles, una cifra que lo coloca entre los jugadores más peligrosos de Paraguay.