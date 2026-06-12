Estados Unidos y una goleada más que justa en el Mundial

EFE

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, afirmó este viernes que Estados Unidos, "ganó un partido con absoluta justicia y claridad", y aseguró que el conjunto guaraní tiene muchos detalles de ajustar tras el duelo que marcó el debut mundialista en suelo estadounidense.



"Sabíamos que era que era un rival complejo, porque sabíamos que tenían coordinaciones desde iniciación de juegos, amplitud y angulaciones y ataques a las profundidades que, si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer daño", indicó Alfaro en una rueda de prensa posterior al partido que se saldó con 4-1 en favor de los estadounidenses. El dolor guaraní luego de ser goleados por Estados Unidos

Los rivales "nos superaron en el plano táctico, técnico y físico. Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar", agregó.



Más allá de los cuatro goles encajados en el partido, el argentino realizó un balance del conjunto paraguayo en el terreno, que arrancó con ganas, pero que, tras el gol en propia meta en los primeros compases, no pudo recomponerse.



El equipo debe recuperar la actitud defensiva ante los demás encuentros contra Australia y Turquía. "Es una enseñanza muy dolorosa pero nosotros tenemos que buscar las respuestas" para recomponerse, sentenció.

FLO BALOGUN. FOR AMERICA! 🇺🇸



His first career FIFA World Cup goal doubles the @USMNT advantage over Paraguay pic.twitter.com/b5jXJgNdu7 — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

"Las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo, pero en un Mundial las emociones las tenéis que dejar de lado", dijo.



"Este es el momento de mirarnos para adentro y decirnos lo que hicimos bien y lo que no. Hoy empezó la Copa del Mundo, no acabó. Seguiremos peleando por clasificar, tengan paciencia", concluyó.