España rompe una sequía de 16 años y ya está en semifinales

Karla Villegas Gama

Después de 16 años, España volvió a instalarse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo tras derrotar 2-1 a Bélgica.

La ‘Roja’ no lo pasó bien durante la mayor parte del encuentro, con unos ‘Diablos Rojos’ que aprovecharon su velocidad por las bandas para poner en aprietos a la defensa española.

Sin embargo, los ibéricos mantuvieron la paciencia y, tras mover el balón de un lado a otro, encontraron el primer gol al minuto 30 con un potente disparo de Fabián Ruiz.

Fabián Ruiz se estrenó como goleador en Copas del Mundo

El mediocampista aprovechó un rebote que dejó Thibaut Courtois tras un disparo de Dani Olmo para abrir el marcador.

Poco a poco, España tomó el control del partido y estuvo muy cerca de aumentar su ventaja, pero Bélgica sacó provecho de su verticalidad y al 41' encontró el empate.

Timothy Castagne envió un centro venenoso que Charles De Ketelaere le ganó a Pau Cubarsí para vencer a Unai Simón y marcar su tercer gol del Mundial.

En el complemento, España se lanzó al ataque en busca del tanto de la diferencia, pero Bélgica estaba bien plantada en su propio campo y resistió los intentos de la 'Roja'.

Al 71’ llegó la peor noticia para los ‘Diablos Rojos’: Courtois abandonó el terreno de juego por lesión.

La lesión de Thibaut Courtois que condenó a Bélgica

España aprovechó el ingreso de Senne Lammens para poner a prueba al arquero, quien disputaba su primer partido en una Copa del Mundo.

La recompensa llegó al 88’. Cubarsí sacó un potente disparo desde fuera del área y Lammens soltó el balón. Mikel Merino fue el más atento y lo empujó al fondo de las redes.

Bélgica intentó igualarlo y estuvo muy cerca de conseguirlo ante una mala salida de Simón. El portero salió mal y dejó el arco desguarnecido; cuando Romelu Lukaku se preparaba para empujar el balón apareció Aymeric Laporte para salvar a España.

No hubo tiempo para más y la 'Roja' selló su boleto a las semifinales, donde se medirá con Francia el próximo 14 de julio en el Estadio Dallas.