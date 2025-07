Fabián Ruiz se atrevió a decirlo: "Hemos hecho un temporadón sin Mbappé"

Redacción FOX Deportes

A estas alturas parece que el Paris Saint-Germain tiene múltiples candidatos a ganar el Balón de Oro y aunque Fabián Ruiz sabe que "es muy difícil", reconoce que está en su "mejor momento", luego de haber sido elegido como el mejor jugador del partido en la victoria 4-0 contra el Real Madrid.

“Mejor imposible. Estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. Venimos de hacer una temporada increíble y falta un partido para que sea redonda. Lo estamos haciendo formidable con un futbol muy bonito y atractivo. El equipo demuestra que quiere ser campeón de todos los trofeos y solamente nos queda un partido”, dijo tras el triunfo en las semifiales del Mundial de Clubes.

“Siempre que esté nominado a un premio tan importante como el Balón de Oro estaré contento por estar, pero no me centro en eso porque hay muy buenos candidatos y no depende de mí. Ojalá poder ganarlo, pero sé que es muy difícil y lo importante es acabar bien la temporada con el equipo”, señaló.

Fabián Ruiz, el español que aniquiló al Real Madrid

Aunque hoy le tocó el reconocimiento, Fabián Ruiz ponderó el esfuerzo de todos sus compañeros y en especial de Ousmane Dembélé, quizá el más fuerte candidato para ganar el Balón de Oro.

“El míster siempre nos dice que tenemos que presionar todos. Dembélé ayuda mucho en la presión como se ha visto; y así vienen los dos primeros goles. Dembélé ha hecho un temporadón y tiene que estar nominado al Balón de Oro. Y esperemos que el domingo nos dé la final”, declaró.

El delantero de 29 años también habló de Kylian Mbappé, cuya marcha del PSG para fichar con el Real Madrid coincide con el mejor momento del club francés, campeón de la Champions League hace unas semanas y ahora, favorito para ganar el Mundial ante el Chelsea.

“Kylian es un grandísimo jugador que a todo equipo le gustaría tener. Sabemos lo importante que es para el Real Madrid. Siempre intenta dar el máximo, pero hemos trabajado bien sin él. Hemos hecho un temporadón con jugadores que han reforzado bien al equipo”, admitió.