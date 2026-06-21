Escocia ya se merece avanzar en el Mundial por una vez

EFE

El segundo entrenador de la selección de Escocia, Steven Naismith, reivindicó los méritos y la trayectoria de la plantilla presente en Estados Unidos, México y Canadá 2026 y aseguró que "merece ser la primer en lograr la clasificación para la siguiente fase de un Mundial".

Nunca en la historia de estos eventos Escocia consiguió atravesar la fase de grupos. Ahora, con el triunfo frente Haití en la primera jornada, está al borde de obtener su objetivo y situarse en 16vos de final. No perder contra Brasil, con la que juega el miércoles en la última jornada del grupo, le llevará al siguiente tramo del evento, pese a su derrota frente a Marruecos.

"Creo que este equipo merece ser el primero en clasificarse para la siguiente fase. Creo que tenemos los jugadores y el entrenador que pueden lograrlo", dijo Naismith.

Selecciones que jamás han superado la fase de grupos del Mundial

Escocia perdió con Marruecos. Encajó un gol en los primeros minutos y no fue capaz de enmendar la situación. "Analizaremos lo sucedido y veremos en qué podríamos haber mejorado".

"No hubo partidos fáciles, logramos un buen resultado contra Haití, pero el gol tempranero contra Marruecos nos condicionó. De cara al último partido, haremos lo que sea necesario para conseguir el resultado que vinimos a buscar", dijo el segundo técnico de Escocia.

Frente a Brasil, Escocia tomará precauciones pero no se encerrará tal y como hizo Haití, que salió goleada. "Brasil ganaba 3-0 antes del descanso contra Haití, así que no vamos a salir a la defensiva desde el primer minuto" aunque es consciente de que Brasil mantendrá la posesión y obligará al conjunto escocés a esperar su oportunidad a la contra. "Habrá momentos en los que tendremos que mantener nuestra formación y esperar".

Marruecos resiste y derrota a Escocia con un gol relámpago Ismael Saibari anotó a los 70 segundos para darle el liderato provisional a su selección.

"Tenemos jugadores que pueden causarle problemas a Brasil. Jack Hendry y Angus Gunn están a alto nivel y otros querrán aprovechar la repercusión de un rival como Brasil para crecer", dijo Naismith.

El técnico de Escocia, considera que los arbitrajes están siendo distintos en este mundial. "Los partidos están siendo arbitrados de manera diferente". Y observa que se permite más el contacto, no como antes. "Hay menos probabilidades de que se sancione un contacto fuerte; Durante los últimos cuatro o cinco años se habrían pitado esas faltas, pero aquí no se hacen."