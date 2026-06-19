Marruecos resiste y derrota a Escocia con un gol relámpago

Karla Villegas Gama

Ismael Saibari necesitó apenas 70 segundos para inclinar la balanza en favor de Marruecos, que derrotó 1-0 a Escocia y dio un paso importante en el Grupo C del Mundial 2026.

Los africanos arrancaron con mucha velocidad, buscaron profundidad desde el silbatazo inicial y encontraron premio casi de inmediato.

El delantero consiguió su segundo gol del campeonato con un derechazo dentro del área, imposible para Angus Gunn.

Ismael Saibari marca el gol más rápido del Mundial 2026

Marruecos mantuvo el control durante gran parte de la primera mitad, ante un ‘Ejército de Tartán’ que intentaba salir y crearse oportunidades de gol, pero sin éxito ante el asedio marroquí.

En el complemento llegaron los ajustes de Escocia y surtieron efecto. Steve Clarke movió sus piezas en el mediocampo y Escocia encontró los espacios que no había tenido durante la primera mitad.

Scott McTominay y Lyndon Dykes buscaron por todos los medios el empate sin cesar, pero la defensa de Marruecos estuvo impecable y le negaron cada una de sus llegadas.

Tras resistir la presión escocesa en la recta final, Marruecos aseguró tres puntos que lo colocan provisionalmente en la cima del Grupo C.