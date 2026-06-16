Erling Haaland hace historia: primer doblete de Noruega en un Mundial

Karla Villegas Gama

Erling Braut Haaland escribió una nueva página en la historia de Noruega durante la Copa del Mundo al convertirse en el primer futbolista de su país en marcar un doblete en el torneo.

En la victoria de 4-1 sobre Irak, Haaland se convirtió en el primer futbolista de su país en marcar dos goles en un mismo partido del Mundial. Además, fue el autor del primer tanto de los 'Vikingos' en el torneo desde Francia 1998.

La última vez que Noruega marcó un gol en una Copa del Mundo, Haaland ni siquiera había nacido. En Francia 1998, Kjetil Rekdal marcó el único tanto de los 'Vikingos' frente a México.

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Contra Irak, Haaland hizo gala de su fortaleza física para ganarle la marca a la defensa iraquí y empujar al fondo de las redes un centro de Alexander Sørloth al minuto 29.

La actuación del delantero no terminó ahí, pues 14 minutos más tarde volvió a aparecer para firmar el 2-1.

Rekdal también marcó dos goles mundialistas con Noruega, aunque repartidos en dos ediciones distintas. Anotó ante Brasil en Estados Unidos 1994 y cuatro años después firmó el histórico tanto frente a México en Francia 1998.

Haaland, en cambio, necesitó un solo partido para dejar atrás esa marca y convertirse en el primer noruego con un doblete en la historia de la Copa del Mundo.