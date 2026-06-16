Noruega regresa al Mundial goleando a Irak

Karla Villegas Gama

Noruega regresó a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia con una contundente victoria 4-1 sobre Irak. En el centro del triunfo de los 'Vikingos' estuvo Erling Haaland, quien ni siquiera había nacido cuando su selección derrotó a Brasil en Francia 1998.

Los ‘Vikingos’ mostraron su superioridad desde los primeros minutos. El primer tanto llegó a los 29 minutos cuando Alexander Sørloth mandó un centro venenoso que Haaland empujó en el área chica.

Irak respondió 10 minutos más tarde por conducto de Aymen Hussein, que con un potente cabezazo empató y terminó con la sequía de su selección, que no anotaba desde México 1986.

Tenía que ser Erling Haaland: Noruega rompe 28 años de sequía

El partido prometía muchas emociones, pero los 'Vikingos' comenzaron a tomar protagonismo y antes del descanso Haaland aprovechó un error del arquero iraquí para devolverle la ventaja a Noruega.

En el complemento los europeos dominaron de principio a fin, aunque tuvieron que esperar hasta el 76’ para marcar el tercero, cuando Leo Østigård remató de cabeza un tiro de esquina.

El gol que Irak esperó durante 40 años en el Mundial

Noruega, totalmente volcada al frente, tuvo múltiples oportunidades para hacer el cuarto; sin embargo, fue hasta el 90+7’ que llegó el cuarto tanto, cuando un balón peinado por Haaland impactó en Hussein antes de ingresar a la portería para sellar la goleada.

Con este resultado, Noruega tomó el liderato del Grupo I gracias a su mejor diferencia de goles. Francia también suma tres puntos, mientras que Senegal e Irak quedaron sin unidades.