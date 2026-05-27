En Brasil ya están cansados del tema de Neymar

Redacción FOX Deportes

Ya concentrado con la Selección Brasileña y con cierto hartazgo por tener que hablar siempre del mismo compañero, Casemiro recomendó a Neymar priorizar su salud y luego pensar en ser "protagonista" en el Mundial.

"A ningún jugador le gusta estar lesionado, pero ojalá que Neymar y todos los jugadores estén sanos para poder jugar, porque sabemos que necesitamos a todos", dijo el excentrocampista del Manchester United en Río de Janeiro.

Carlos Henrique resaltó la "grandeza" del camisa 10 y su "experiencia" tras estar a las puertas de su cuarto Mundial, luego de que Carlo Ancelotti sorprendiera a todos y lo convocara al equipo pese a que se había negado a hacerlo en meses anteriores y aunque el jugador no está al 100% físicamente.

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"Ya ha pasado por muchísimas cosas en el futbol, pero sin duda puede aportar mucha experiencia. En cuanto al ambiente, todos ahí ya se conocen… Sin duda, la experiencia que tiene, yendo a su cuarto Mundial, sabemos que es importante", indicó el exjugador del Real Madrid.

Eso sí, el mediocampista de 34 años mostró cierta molestia de "tener que hablar de Neymar, Neymar, Neymar" en cada encuentro con los medios.

"Neymar es como otro jugador dentro del grupo, otro jugador importante dentro del grupo, de los 26. Es un jugador que ahora está recuperándose de su lesión, que estará queriendo volver a entrenar primero", manifestó. "Primero, Neymar tiene que volver a estar bien de salud y luego después pensar en ser protagonista y jugar, pero primero tiene que cuidar de su salud".

Más temprano, Brasil informó de que el jugador del Santos, padece una lesión muscular y que estará fuera de dos a tres semanas, es decir, se perderá los dos amistosos previos al Mundial contra Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut del 13 de junio contra Marruecos.