Emerse Faé, técnico de Costa de Marfil, elogió a Noruega

EFE

Emerse Faé, seleccionador de Costa de Marfil, destacó que Noruega, su rival de este martes en los dieciseisavos de final del Mundial, es sobre todo, eficaz y dijo que "no necesita muchas ocasiones para marcar".

"Noruega es muy buen equipo. Juega muy bien a nivel colectivo, pero sobre todo es muy eficaz, no necesita muchas ocasiones para marcar", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el Dallas Stadium.

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Faé relativizó los posibles beneficios que pueda tener en su rival la decisión de Stale Solbakken, el técnico noruego, que no alineó a su equipo titular ante Francia, en la última jornada de la fase de grupos, para contar con más descanso para la ronda eliminatoria.

"No hay un escenario ideal, simplemente hay que ganar. En el futbol no hay certezas, uno puede tener al equipo jugando todos los partidos y perder, o al revés. Mañana veremos si fue una decisión acertada. Espero que se haya equivocado", dijo.

Además, elogió a Erling Haaland. "Es un jugador de talla mundial, con muchísima energía y cuando lo ves jugar sabes que siente orgullo de jugar por su país, hace muchos esfuerzos a nivel colectivo. Noruega tiene mucha suerte de tener un jugador como él".

Costa de Marfil avanzó por primera vez, pero, ¿ya vieron el cruce? El equipo africano terminó segundo de su grupo y ya conoce a sus dos potenciales rivales

Faé expresó su orgullo por el paso adelante del fútbol africano, que ha clasificado a dieciseisavos a nueve de sus diez selecciones. "Nueve de diez ilustra el progreso del fútbol africano.Espero que lleguen lo lejos que se pueda y que nosotros seamos los que más lejos lleguemos".

Además, destacó a Yan Diomandé, el talento del Leipzig que ha sido una de las revelaciones del Mundial, presente también en la conferencia de prensa. "Siempre está con una sonrisa en la boca. Sus virtudes son bien conocidas. Es un jugador muy ofensivo pero no duda en hacer el trabajo defensivo. Aporta muchísimo dentro y fuera de la cancha"