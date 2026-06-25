Publicación: jueves 25 de junio de 2026

Enrique Gómez

Costa de Marfil avanzó por primera vez, pero, ¿ya vieron el cruce?

El equipo africano terminó segundo de su grupo y ya conoce a sus dos potenciales rivales

Con los mismos puntos que el líder Alemania, Costa de Marfil selló su clasificación a los 16vos de final.

A diferencia de Ecuador, que deberá esperar a que termine la fase de grupos a ver si clasifica como uno de los mejores terceros lugares, el equipo africano tiene un lugar asegurado en la siguiente ronda: jugará el miércoles 30 de junio en Dallas contra el equipo que finalice segundo del Grupo K (Noruega o Francia).

Victoria 2-0 sobre Curazao, que se despide de su primer Mundial con un punto y nueve goles en contra.

Costa de Marfil anotó el gol mágico que le da la clasificación

Costa de Marfil se adelantó apenas a los 7 minutos contra Curazao.
Con esta definició en el área chica, Nicolas Pépé está anotando un gol salvador para su equipo.
Este 1-0 le da la clasificación directa a los africanos a los 16vos de final.
Así se vivió el primer tiempo en el Estadio Fildadelfia.
Así se vivió el primer tiempo en el Estadio Fildadelfia.
Así se vivió el primer tiempo en el Estadio Fildadelfia.
Así se vivió el primer tiempo en el Estadio Fildadelfia.
Así se vivió el primer tiempo en el Estadio Fildadelfia.

Con doblete de Nicolás Pépé (7’ y 64’), el equipo que dirige Emerse Faé cumplió con la obligación de vencer al equipo caribeño y por primera vez en su historia superó la fase de grupos de un Mundial.

·       Alemania 2006: 3° del Grupo C

·       Sudáfrica 2010: 3° del Grupo G

·       Brasil 2014: 3° del Grupo C

·       Mundial 2026: 2° del Grupo E

Los ‘Elefantes’ hicieron historia tras su victoria contra Ecuador (derrota frente a Alemania) y triunfo contra Curazao, sin embargo, le tocó cruzarse con uno de los grupos más difíciles en los 16vos de final, pues el que resulte perdedor entre Francia y la Noruega de Erling Haaland será su oponente.

Así cerró el Grupo E de la Copa del Mundo

1. Alemania → 6 puntos (+6 goles)

2. Costa de Marfil → 6 puntos (+2 goles)

3. Ecuador → 4 puntos (+0 goles)

4. Curazao → 1 punto (-8 goles)

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