Costa de Marfil avanzó por primera vez, pero, ¿ya vieron el cruce?

Enrique Gómez

Con los mismos puntos que el líder Alemania, Costa de Marfil selló su clasificación a los 16vos de final.

A diferencia de Ecuador, que deberá esperar a que termine la fase de grupos a ver si clasifica como uno de los mejores terceros lugares, el equipo africano tiene un lugar asegurado en la siguiente ronda: jugará el miércoles 30 de junio en Dallas contra el equipo que finalice segundo del Grupo K (Noruega o Francia).

Victoria 2-0 sobre Curazao, que se despide de su primer Mundial con un punto y nueve goles en contra.

Costa de Marfil anotó el gol mágico que le da la clasificación

Con doblete de Nicolás Pépé (7’ y 64’), el equipo que dirige Emerse Faé cumplió con la obligación de vencer al equipo caribeño y por primera vez en su historia superó la fase de grupos de un Mundial.

· Alemania 2006: 3° del Grupo C

· Sudáfrica 2010: 3° del Grupo G

· Brasil 2014: 3° del Grupo C

· Mundial 2026: 2° del Grupo E

Los ‘Elefantes’ hicieron historia tras su victoria contra Ecuador (derrota frente a Alemania) y triunfo contra Curazao, sin embargo, le tocó cruzarse con uno de los grupos más difíciles en los 16vos de final, pues el que resulte perdedor entre Francia y la Noruega de Erling Haaland será su oponente.

Así cerró el Grupo E de la Copa del Mundo

1. Alemania → 6 puntos (+6 goles)

2. Costa de Marfil → 6 puntos (+2 goles)

3. Ecuador → 4 puntos (+0 goles)

4. Curazao → 1 punto (-8 goles)