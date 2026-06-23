El Día D del Grupo E: Alemania asegura el liderato y tres selecciones se juegan la vida

Hiram Marín

Alemania avanzó a los dieciseisavos de final de forma anticipada tras su paso perfecto en las dos primeras jornadas. Detrás de los teutones se desató el caos; el empate sin goles entre Ecuador y Curazao revivió las esperanzas de todo el sector de cara a la última fecha.

La tabla de posiciones del grupo muestra a Alemania clasificada en la cima con 6 puntos. Costa de Marfil ocupa el segundo puesto con 3 unidades, mientras que Ecuador se ubica tercero con 1 punto y Curazao cierra en el cuarto sitio con 1 unidad.

Alemania busca el trámite perfecto Copyright: Reuters

La escuadra comandada por Julian Nagelsmann cumplió con los pronósticos y ya es inalcanzable en el primer puesto del grupo. Su único objetivo en la jornada de cierre es mantener el paso perfecto en el certamen para llegar afinados a la ronda de eliminación directa.

Al tener el boleto en la mano, el cuerpo técnico contempla realizar rotaciones en su once inicial frente a Ecuador. Esto permitirá dar descanso a las figuras principales y dosificar la carga física antes de la fase de vida o muerte.

Costa de Marfil depende de sí misma para el boleto directo Copyright: Reuters

Los ‘Elefantes’ tienen la mesa servida para amarrar el segundo pasaje directo a la ronda de los 32 mejores. El conjunto africano necesita ganarle a Curazao en la última jornada para asegurar su clasificación sin tener que mirar el resultado del otro frente.

Un empate también los dejaría en una buena posición con 4 unidades, y asegurarían al menos el tercer puesto. Si igualan, tendrían que esperar que Ecuador no derrote a Alemania por goleada, o avanzar directamente mediante los cupos destinados a los mejores terceros.

Ecuador tiene la obligación de vencer a la potencia Copyright: Reuters

La ‘Tri’ se metió en serios problemas al no pasar del empate sin goles ante Curazao y acumular dos partidos consecutivos sin anotar. Su ecuación para clasificar directo como segundo de grupo es complicada: necesita ganarle obligatoriamente a Alemania.

Si logran vencer a los germanos, llegarán a 4 puntos y avanzarán directamente si Curazao derrota o empata ante Costa de Marfil. En caso de empatar con Alemania, requerirán que los caribeños también empaten con los marfileños para buscar avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Curazao sigue viviendo un sueño histórico Copyright: Reuters

La selección caribeña obtuvo el primer punto de su historia en una Copa del Mundo tras cerrarle el arco a los ecuatorianos y llega con vida a la última fecha. Su panorama no da margen a la especulación; necesitan derrotar forzosamente a Costa de Marfil.

Si consiguen las tres unidades, alcanzarán la línea de los 4 puntos. Con ese resultado, Curazao firmará su pase directo como segundo lugar si Ecuador pierde o empata ante Alemania, se consolidará como fuerte candidato para avanzar en la lista de mejores terceros.