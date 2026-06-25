Hiram Marín
Nicolás Pépé, el hombre que rompió la maldición de Costa de Marfil
El delantero emuló a Aruna Dindane al conseguir un doblete en un Mundial
La historia del futbol de Costa de Marfil en las Copas del Mundo cambió gracias a Nicolás Pépé. El extremo del Villarreal asumió el protagonismo en el Philadelphia Stadium al firmar las dos anotaciones con las que su país rompió la maldición de la fase de grupos y fue en el motor principal que depositó a Los 'Elefantes' en los 16avos de final.
Pépé dio una cátedra de contundencia y frialdad en las pocas oportunidades que tuvo frente al marco. Al minuto 7, el atacante demostró su voracidad al posicionarse en el corazón del área y definir de primera intención un servicio de Yan Diomandé tras un error defensivo de Curazao.
Más tarde, al 64', sentenció su doblete con una ejecución cruzada dentro del área, lo que lo graduó como referente ofensivo, rol que que se le exigía para este compromiso definitivo.
Con este par de goles, el atacante de 31 años inscribió su nombre en los libros de oro de su país al cortar una sequía de 12 años sin un doblete marfileño en un Mundial.
Los últimos futbolistas de dicha nacionalidad en conseguir dos goles en un mismo certamen mundialista habían sido Wilfried Bony y Gervinho enBrasil 2014, un honor que en el pasado también alcanzaron Aruna Dindane en Alemania 2006 y el histórico Didier Drogba en 2006 y 2010, pero solo Dindane lo había hecho en el mismo partido.
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