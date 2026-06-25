Nicolás Pépé, el hombre que rompió la maldición de Costa de Marfil

Hiram Marín

La historia del futbol de Costa de Marfil en las Copas del Mundo cambió gracias a Nicolás Pépé. El extremo del Villarreal asumió el protagonismo en el Philadelphia Stadium al firmar las dos anotaciones con las que su país rompió la maldición de la fase de grupos y fue en el motor principal que depositó a Los 'Elefantes' en los 16avos de final.

Pépé dio una cátedra de contundencia y frialdad en las pocas oportunidades que tuvo frente al marco. Al minuto 7, el atacante demostró su voracidad al posicionarse en el corazón del área y definir de primera intención un servicio de Yan Diomandé tras un error defensivo de Curazao.

Costa de Marfil avanzó por primera vez, pero, ¿ya vieron el cruce? El equipo africano terminó segundo de su grupo y ya conoce a sus dos potenciales rivales

Más tarde, al 64', sentenció su doblete con una ejecución cruzada dentro del área, lo que lo graduó como referente ofensivo, rol que que se le exigía para este compromiso definitivo.

Con este par de goles, el atacante de 31 años inscribió su nombre en los libros de oro de su país al cortar una sequía de 12 años sin un doblete marfileño en un Mundial.

𝙈𝙀𝙎𝘿𝘼𝙈𝙀𝙎 𝙀𝙏 𝙈𝙀𝙎𝙎𝙄𝙀𝙐𝙍𝙎, 𝙁𝙄𝙀𝙍𝙎 𝙄𝙑𝙊𝙄𝙍𝙄𝙀𝙉𝙎! 𝙉𝙤𝙪𝙨 𝙫𝙞𝙫𝙤𝙣𝙨 𝙪𝙣 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙’𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚.

𝙇𝘼 𝘾𝙊̂𝙏𝙀 𝘿’𝙄𝙑𝙊𝙄𝙍𝙀 𝙀𝙎𝙏 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀́𝙀 𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙀𝙎 16𝙀𝙈𝙀 𝘿𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙀 𝘿𝙀 𝙇𝘼 𝘾𝙊𝙐𝙋𝙀 𝘿𝙐 𝙈𝙊𝙉𝘿𝙀… pic.twitter.com/SmCAtLIeVb — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 25, 2026

Los últimos futbolistas de dicha nacionalidad en conseguir dos goles en un mismo certamen mundialista habían sido Wilfried Bony y Gervinho enBrasil 2014, un honor que en el pasado también alcanzaron Aruna Dindane en Alemania 2006 y el histórico Didier Drogba en 2006 y 2010, pero solo Dindane lo había hecho en el mismo partido.