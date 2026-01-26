El trofeo del Mundial visitará 38 ciudades

Redacción FOX Deportes

La FIFA anunció el inicio del La Gira del Trofeo de la Copa Mundial, la cual visitará 38 ciudades de Norteamérica, incluidas las 16 anfitrionas.

El primer país que recibirá la pieza será México, el 26 y 27 de febrero en la capital; después continuará su recorrido por ocho urbes más, hasta finalizar su primer paso por la nación el 22 de marzo. Del 5 al 8 de junio volverá a la Ciudad de México.

Estados Unidos será la segunda nación que reciba el trofeo. El 24 y 25 de marzo llegará a Los Ángeles, California y seguirá su camino por la Costa Oeste, hasta llegar a Canadá, donde permanecerá del 10 al 13 de abril.

A partir de ese momento y hasta el 3 de junio irá y vendrá de ambas naciones, hasta completar los 75 días de gira.