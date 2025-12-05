Se definieron las fechas y las sedes del Mundial 2026

Hiram Marín

El Mundial 2026 ya tiene su calendario oficial: con 48 selecciones, 104 partidos y sedes en México, Estados Unidos y Canadá, promete una fiesta global.

El torneo arranca el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, con el primer partido oficial. Esa ciudad —junto a Guadalajara y Monterrey— forma la tríada mexicana anfitriona.

Guadalajara, en su Estadio Akron, albergará cuatro encuentros de fase de grupos:

11 de junio: Corea del Sur vs equipo proveniente del repechaje europeo.

18 de junio: México vs Corea del Sur.

23 de junio: Colombia vs repesca intercontinental.

26 de junio: Uruguay vs España.

En Monterrey, en el Estadio BBVA, están programados tres partidos de fase de grupos y un duelo de eliminación directa:

14 de junio: equipo de repesca europea B vs Túnez.

20 de junio: Japón vs Túnez.

24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur — cierre del Grupo A.

Además, Monterrey acogerá un partido de dieciseisavos de final el 29 de junio.

Más allá de México, ya se asignaron fechas y estadios para partidos de alto perfil: por ejemplo, Brasil vs Marruecos — considerado uno de los encuentros más esperados — se jugará el 13 de junio en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey, EE. UU.).

También, otro duelo importante: Francia vs Senegal se jugará el 16 de junio en la misma sede de Nueva York / Nueva Jersey.

Con estos datos confirmados, el Mundial 2026 ya no es una promesa, sino una hoja de ruta precisa: sedes definidas, fechas asignadas, y un reparto del espectáculo que cruza fronteras.