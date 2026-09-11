"El partido en México, la experiencia de mi vida": Anthony Gordon

Enrique Gómez

Aunque el técnico de la Selección Mexicana lo llamó para insultarlo y que Inglaterra sufrió en extremo para ganar la eliminatoria, el partido en el Estadio Banorte es la mejor experiencia que ha tenido Anthony Gordon en su joven carrera como futbolista.

“El partido contra México fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera”, confesó el actual jugador del Barcelona en su reunión con el equipo inglés de cara a la actividad de la UEFA Nations League.

Y es que el jugador piensa que, a partir del duelo por los octavos de final contra uno de los anfitriones, el conjunto de Thomas Tuchel cambió su cara y se volvió un equipo más combativo, postura que le ayudó a llegar a hasta semifinales, pero que ya no le alcanzó contra Argentina.

¿Y cómo tomó Anthony Gordon el insulto feliz de Javier Aguirre? "Fue divertido; me gustó que me hablara. Es un bien tipo", dijo el inglés sobre el 'Vasco'

“La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria. Eso se convirtió en nuestra forma de jugar los siguientes partidos y en definitiva, no nos funcionó en la semifinal”, analizó el extremo de 25 años, de cara al primer compromiso postmundialista contra España.

Gordon vivió un momento divertido con el entonces entrenador de la Selección Mexicana Javier Aguirre, quien después de pedirle su camiseta a Jude Bellingham durante un saque de banda, llamó a Anthony para decirle una grosería y después sonreírle de manera bromista.

Inglaterra ganó 3-2 ese partido en el Estadio Ciudad de México y Gordon fue uno de los mejores jugadores del equipo británico en una Copa del Mundo donde llegaron a ilusionarse a lo grande.