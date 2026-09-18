Publicación: viernes 18 de septiembre de 2026

Redacción FOX Deportes

España conserva su base mundialista para la Nations League

Solo cuatro integrantes del plantel que conquistó el Mundial 2026 quedaron fuera.

España estrenará su corona mundial a finales de septiembre, cuando comience su participación en la Nations League 2026/27 con una convocatoria de 26 futbolistas.

Luis de la Fuente reveló su convocatoria para los cuatro compromisos de ‘La Roja’: el 26 de septiembre frente a Inglaterra, el 29 contra Croacia, el 3 de octubre ante Chequia y el 6 nuevamente frente a los croatas.

De la plantilla que conquistó el Mundial 2026 repiten 22 futbolistas, entre ellos Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Únicamente cuatro campeones del mundo se perderán la cita: Joan García, por lesión; Marcos Llorente, tras anunciar su retiro de la Selección Española, y Gavi y Borja Iglesias, quienes han tenido poca actividad esta temporada.

Además, Fermín López, Dean Huijsen y Josep Martínez regresan a la convocatoria, mientras que Roberto Fernández recibió su primer llamado con la selección absoluta.

España domina el XI ideal del Mundial 2026
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