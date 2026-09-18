España conserva su base mundialista para la Nations League

Redacción FOX Deportes

España estrenará su corona mundial a finales de septiembre, cuando comience su participación en la Nations League 2026/27 con una convocatoria de 26 futbolistas.

Luis de la Fuente reveló su convocatoria para los cuatro compromisos de ‘La Roja’: el 26 de septiembre frente a Inglaterra, el 29 contra Croacia, el 3 de octubre ante Chequia y el 6 nuevamente frente a los croatas.

De la plantilla que conquistó el Mundial 2026 repiten 22 futbolistas, entre ellos Marc Cucurella, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal y Ferran Torres.

?️ "Cuando hacemos una lista intentamos cubrir todos los escenarios posibles y una lista equilibrada".



➡️ "Es normal que haya continuidad con unos jugadores que lo han ganado todo, pero también están las puertas abiertas".



?️ Luis de la Fuente.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/yYCnIbW1St — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

Únicamente cuatro campeones del mundo se perderán la cita: Joan García, por lesión; Marcos Llorente, tras anunciar su retiro de la Selección Española, y Gavi y Borja Iglesias, quienes han tenido poca actividad esta temporada.

Además, Fermín López, Dean Huijsen y Josep Martínez regresan a la convocatoria, mientras que Roberto Fernández recibió su primer llamado con la selección absoluta.