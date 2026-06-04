Publicación: jueves 4 de junio de 2026

EFE

El Mundial disparará el turismo en toda Norteamérica

Se proyecta un crecimiento mayor al 2% en México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 (del 11 de junio al 19 de julio próximos) será un motor clave del crecimiento turístico en Norteamérica, con una previsión de impacto directo en el PIB del sector de Viajes y Turismo del 6.4% en Canadá, del 2.4% en México y del 2.1% en Estados Unidos.

Las cifras son del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Este organismo, que representa a las principales empresas del sector privado a nivel global y tiene su sede internacional en Madrid, señala, en un comunicado, que el Mundial es una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento turístico a largo plazo en la región mediante una mejor conectividad, experiencias más integradas para los visitantes y una mayor cooperación transfronteriza.

En esa línea, subraya la importancia de continuar invirtiendo en aviación, infraestructura turística, innovación digital y procesos de entrada más ágiles para mantener la competitividad global de Norteamérica y sostener su crecimiento futuro.

Sudáfrica desafía la altura en su primer entrenamiento en Pachuca

Sudáfrica se entrenó de cara al partido ante México a puestas abiertas en el Estadio Hidalgo. La afición les mostró su afecto.
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Su presidenta y CEO, Gloria Guevara, ha afirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una "oportunidad única para que Norteamérica acelere el crecimiento turístico, fortalezca la conectividad y muestre la región a millones de viajeros en todo el mundo" y que el evento "ofrece la posibilidad de capitalizar beneficios a largo plazo".

Según el reciente Informe de Impacto Económico 2026 (EIR) del WTTC, México se posicionó como el país con mejor desempeño turístico de Norteamérica en 2025, superando a Estados Unidos y Canadá en indicadores clave como el PIB turístico, el gasto de visitantes y las llegadas internacionales.

La investigación del WTTC destaca que el PIB del sector de Viajes y Turismo en México creció el 1.8% en 2025, por encima de Estados Unidos (0.9%) y Canadá (1.2%).

¿Qué estado de México aporta más jugadores al Mundial 2026?

Jalisco (5): Israel Reyes, Luis Chávez, César Huerta, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa
Guanajuato (3): Armando González, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado
Ciudad de México (2): Alexis Vega y Erik Lira
Coahuila (2): Carlos Acevedo y Jorge Sánchez
Sonora (2): César Montes y Johan Vásquez
Tabasco, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Chiapas e Hidalgo, además de Illinois y Alaska (EUA), Asturias (ESP), Nariño (COL) y Buenos Aires (ARG) tienen un seleccionado cada uno.

México también lideró la región en crecimiento del gasto de visitantes internacionales, con un aumento del 3.5% frente a caídas en Estados Unidos (-4.6%) y Canadá (-3.5%).

Asimismo, las llegadas internacionales a México crecieron un 6.1%, en contraste con descensos del 5.5% en Estados Unidos y 0.6% en Canadá.

Como parte de las estimaciones de este mismo informe, el organismo destaca que el sector de Viajes y Turismo alcanzará los 30.9 millones de empleos en Norteamérica durante 2026, lo que representará el 12.7% del empleo total de la región.

Las sedes del Mundial: aforo, remodelaciones y qué las hace especiales

Estadio Ciudad de México: aforo de más de 83 mil aficionados, inaugurado en 1966 y renovado rumbo a 2026. Casa del América, Cruz Azul y Atlante. Será el primer estadio en recibir partidos en tres Mundiales distintos y ahí se jugaron las finales de Pelé y Maradona.
Estadio Guadalajara: capacidad cercana a 48 mil personas; abierto en 2010. Hogar de Chivas. Destaca por su diseño inspirado en un volcán y por ser uno de los estadios más modernos de México.
Estadio Monterrey: aforo de alrededor de 53 mil aficionados; inaugurado en 2015 con mejoras recientes para el Mundial. Casa de Rayados. Sobresale por la vista panorámica al Cerro de la Silla y por su arquitectura de primer nivel.
New York New Jersey Stadium: capacidad superior a 82 mil espectadores; construido en 2010 y modernizado para 2026. Sede de Giants y Jets. Albergará la Final del Mundial y es uno de los recintos más grandes del torneo.
Dallas Stadium: más de 92 mil aficionados de capacidad; inaugurado en 2009. Casa de Dallas Cowboys. Su gigantesca pantalla central y la magnitud de su estructura lo convierten en uno de los estadios más espectaculares del planeta.
Atlanta Stadium: aforo cercano a 75 mil personas; abierto en 2017. Juegan Atlanta Falcons y Atlanta United. Tiene un techo retráctil único en forma de lente de cámara y tecnología de última generación.
Kansas City Stadium: capacidad superior a 73 mil aficionados; inaugurado en 1972 y remodelado en 2010. Casa de Kansas City Chiefs. Es reconocido mundialmente por el ruido ensordecedor de su afición.
Houston Stadium: aforo de más de 72 mil espectadores; abierto en 2002 y actualizado rumbo a 2026. Hogar de Houston Texans. Fue pionero en la NFL al incorporar techo retráctil.
San Francisco Bay Area Stadium: cerca de 71 mil personas de capacidad; inaugurado en 2014. Casa de San Francisco 49ers. Destaca por su enfoque sustentable y por su avanzada tecnología visual.
Los Angeles Stadium: aforo cercano a 70 mil aficionados; abierto en 2020. Sede de Rams y Chargers. Es famoso por su pantalla ovalada 360 y por ser el estadio más caro construido en la historia.
Philadelphia Stadium: capacidad de alrededor de 69 mil espectadores; inaugurado en 2003. Casa de Philadelphia Eagles. Resalta por sus medidas ecológicas y enormes paneles solares.
Seattle Stadium: aforo aproximado de 69 mil personas; abierto en 2002. Juegan Seattle Seahawks y Seattle Sounders. Tiene una de las atmósferas más intensas y ruidosas del deporte norteamericano.
Miami Stadium: aforo cercano a 65 mil espectadores; construido en 1987 y renovado en 2016. Casa de Miami Dolphins. El clima tropical y su ambiente abierto prometen una de las sedes más vibrantes del torneo.
Boston Stadium: capacidad superior a 65 mil aficionados; inaugurado en 2002 y remodelado recientemente. Hogar de Patriots y Revolution. Su enorme faro detrás de una cabecera es una de sus marcas distintivas.
Vancouver Stadium: capacidad aproximada de 54 mil aficionados; inaugurado en 1983 y remodelado en 2011. Casa de Vancouver Whitecaps. Su techo retráctil y ambiente cerrado generan una acústica espectacular.
Toronto Stadium: cerca de 45 mil espectadores tras su expansión para 2026; abierto en 2007 y modernizado recientemente. Hogar de Toronto FC. Será la sede más pequeña del Mundial, aunque una de las más cercanas al terreno de juego.

Además, asegura que el sector turístico de Norteamérica sigue beneficiándose de una sólida demanda interna y de una menor exposición a disrupciones geopolíticas derivadas de conflictos en Medio Oriente, al depender menos de rutas de tránsito y mercados afectados que otras regiones.

A nivel global, el WTTC proyecta que el sector de Viajes y Turismo aportará 12 billones de dólares a la economía mundial en 2026, equivalente al 9.9% del PIB global, además de sostener 376 millones de empleos.

En la próxima década, estima que el PIB turístico global crecerá a una tasa anual del 3.6%, superando el crecimiento de la economía mundial, proyectado en el 2.4%.

Por dentro, el Estadio Azteca sí es de Clase Mundial

El ahora llamado Estadio Banorte, a unas horas de su reapertura para el México-Portugal.
Así luce por dentro el Estadio que en junio será tres veces mundialista.
Graderío de primer nivel y con una de las mejores canchas a nivel mundial.
Cuidando cada detalle para la 'reinauguración' del Estadio Azteca tras casi 2 años cerrado por remodelación.
Por fuera, el Estadio ha generado cuestionamientos, pero se respetó la estrcutura de lo que es un templo para el futbol mundial.
El Estadio Banorte tiene capacidad para 87,500 espectadores.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.
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