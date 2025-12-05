¿El Mundial de Norteamérica será para los americanos?

Hiram Marín

El sorteo del Mundial 2026 dejó un escenario amplio y diverso para las selecciones americanas, con los tres anfitriones repartidos en grupos que mezclan tradición, velocidad y estilos muy distintos.

México compartirá el Grupo A con Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador del repechaje europeo D, mientras Canadá enfrentará a Suiza, Qatar y otro clasificado desde repechaje.

Estados Unidos, en el Grupo D, aparece junto a Paraguay, Australia y un rival que llegará desde la ruta europea C. Cada uno encara un reto propio en un torneo que vuelve a disputarse en casa.

Las potencias sudamericanas también quedaron bien distribuidas, generando expectativas altas desde la fase inicial. Brasil, en el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití, enfrentará un arranque variado en ritmos e identidades tácticas.

El campeón del mundo, Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, con el peso de defender el título. Uruguay competirá en el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde, un sector exigente desde lo físico y lo técnico.

Detrás de las potencias, otras selecciones del continente se ubican en zonas donde el margen de maniobra será limitado.

Ecuador cayó al Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, un entorno que demanda solidez desde el primer partido.

Colombia quedó en el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el representante que llegue del repechaje intercontinental, donde compiten República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Panamá, en el Grupo L, enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana, quizá el sector más duro del torneo.

El papel de los repechajes ofrece una segunda capa de lectura. México, Canadá y Estados Unidos dependen de rutas europeas que incluyen selecciones como Italia, Bosnia, Gales, Dinamarca, Turquía, Eslovaquia o Macedonia del Norte, equipos con experiencia y capacidad para alterar el orden inicial.

Colombia, por su parte, espera al ganador del cruce intercontinental, un duelo que reúne estilos africanos, caribeños y oceánicos. La definición de esos boletos puede modificar el equilibrio competitivo en varios sectores.

Para los anfitriones, el reto es doble: competir en casa y sostener el ritmo ante rivales que llegan con estabilidad y procesos consolidados.

Con los grupos definidos y el mapa casi completo, América se presenta como un continente con aspiraciones amplias, desde protagonistas tradicionales hasta selecciones que buscan consolidar etapas nuevas.

El formato expandido abre espacio para sorpresas, pero también subraya la obligación de imponer jerarquía desde el inicio.

El Mundial 2026 se perfila como una edición donde la localía, el peso histórico y las rutas de crecimiento se cruzan, y donde los equipos americanos llegan con la mirada puesta en avanzar profundo.