Lleno de dudas y averías, México encara el sorteo para el Mundial 2026

EFE

La Selección Mexicana asumirá el próximo viernes el sorteo de la Copa Mundial en un momento de dudas en el que el seleccionador Javier Aguirre reconoce estar con el tiempo en contra para armar un cuadro competitivo.

"Veo cosas que no me gustan; uno piensa que las tiene superadas y se da cuenta de que no. Hay jugadores que pueden y quieren y otros que quieren pero no les alcanza", dijo Aguirre el pasado 19 de noviembre tras perder ante Paraguay.

Al ser una de las tres sedes del Mundial, México no pasó por las eliminatorias y Aguirre ha tenido que afilar a su equipo en amistosos con resultados pobres.

Después de la Copa Oro, en la que le ganó la final a un cuadro de Estados Unidos con ausencias, el Tri empató con Japón, Corea, Ecuador y Uruguay, fue goleado 4-0 por Colombia y cayó 2-1 ante Paraguay.

Posibles rivales de México para el partido inaugural del Mundial 2026

A poco más de medio año del Mundial, las averías del equipo están en todas las líneas. El guardameta Luis Malagón, quien pinta para ser titular, ha bajado su nivel; en la defensa persisten dudas, sobre todo en la lateral derecha; casi todos los centrocampistas han tenido altibajos y los delanteros han fallado mucho.

México jugará en el grupo A y lo mejor que le puede pasar es que la suerte lo acompañe en el sorteo y debute contra alguna selección de bajo ránking para poco a poco tomar confianza.

Ser sede será una ventaja. Al ser cabeza de grupo, México evitará en la primera fase a la mayoría de los favoritos, aunque el equipo podría debutar ante el Egipto de Mohamed Salah, la Noruega de Erling Haaland, el Paraguay de Julio César Enciso que acaba de vencerlos, entre otros.

Aguirre ha utilizado unos 70 jugadores y todavía tiene incertidumbre de a quién llevar en algunas posiciones.

México pierde contra Paraguay y también toda su credibilidad El Tri cierra el 2025 (premundialista) con seis partidos seguidos sin ganar

Si no hay lesiones como la de Rodrigo Huescas, quien tenía buenas posibilidades de ser titular en la lateral derecha, Aguirre tendrá más margen para terminar de construir a un equipo que después del empate con Uruguay y el revés ante Paraguay ha sido rechazado por su afición.

En vez de aceptar su bajo nivel, algunos jugadores se han quejado por las críticas de la hinchada, lo cual llevó a Aguirre a salir al paso. "El que no esté preparado para ser abucheado y criticado no sirve para estar aquí", dijo el seleccionador.

A diferencia de otros tiempos, la selección mexicana carece de líderes. No hay figuras de un nivel de Hugo Sánchez en el siglo XX o de Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco o Javier 'Chicharito' Hernández en el XXI.

Raúl Jiménez, del Fulham de la Liga Premier inglesa, tiene todo para convertirse en el líder goleador de la selección, pero está por ver si confirma sus goles en el Mundial.

Lo mismo pasa con el resto de un equipo que, o crece, o sufrirá el próximo verano en casa y fuera de ella si logra avanzar.