El calor, el enemigo del que nadie habla en el Mundial 2026

Reuters

Los jugadores que lleguen a Miami para disputar los partidos del Mundial podrían tener que batallar contra algo más que los rivales, ya que el calor sofocante y la humedad amenazan con convertir al torneo en una prueba de resistencia tanto como de habilidad.

Los equipos procedentes de climas más fríos corren un riesgo especial si no han tenido tiempo de aclimatarse a las condiciones de Miami, advirtió el Dr. Jason Kostrna, profesor adjunto y director del programa de posgrado en kinesiología de la Universidad Internacional de Florida.

"Por desgracia, aquí en Miami hay mucha humedad, por lo que cuando sales a hacer ejercicio, empiezas a sudar a chorros", explicó Kostrna a Reuters. "Eso significa que el sudor no se evapora. Simplemente resbala por tu cuerpo y no consigues esa pérdida de calor".

La batalla fisiológica es intensa. Mientras los cuerpos de los jugadores luchan por enfriarse, sus corazones trabajan a toda máquina bombeando sangre hacia la piel en un intento desesperado por liberar calor a través de la evaporación, un proceso que fracasa en el aire pegajoso de Miami.

"Entonces, cuando no puede, empieza a esforzarse de verdad por aumentar la frecuencia cardíaca", explicó Kostrna, que señaló que el estrés térmico crea una carga adicional que afecta tanto al rendimiento físico como a la agudeza mental.

Las temperaturas en las ciudades sede del Mundial ya se sitúan unos grados por encima de las medias históricas.

Además, al medir la temperatura de bulbo húmedo -que tiene en cuenta la humedad, la luz solar y la velocidad del viento, además de la temperatura del aire-, Kostrna pintó un panorama preocupante.

"Nuestra temperatura de bulbo húmedo global para algunos de estos partidos podría rondar los 48,8 °C si se tiene en cuenta el calor radiante, la humedad, la temperatura ambiente y se añade un poco el efecto del hormigón", afirmó.

Se han puesto en marcha medidas de mitigación del calor para los aficionados en el Miami Stadium, donde el condado de Miami-Dade ha anunciado que instalará estaciones de refrigeración, remolques con agua, zonas de hidratación y áreas de nebulización para hinchas y trabajadores durante el torneo.

Aunque se han introducido pausas de hidratación de tres minutos en todos los partidos para dar a los jugadores la oportunidad de beber, Kostrna sugirió que se trata simplemente de una solución de emergencia si no se han hidratado adecuadamente en los días previos al encuentro.

"Si tienes un déficit de hidratación, esto no lo va a solucionar por arte de magia", afirmó. "Para los deportistas, puede ayudar a reducir su frecuencia cardíaca y a hidratarse un poco. (Las pausas para hidratarse) podrían ser un poco más largas; probablemente sería mejor".