Oscar Sandoval
Golpe de autoridad de Inglaterra en su debut en el Mundial 2026
Inglaterra sumó los primeros tres puntos tras vencer a Croacia en un partidazo
Inglaterra comenzó su participación en el Mundial 2026 con el pie derecho luego de golear 4-2 a Croacia que vino de atrás en dos ocasiones y se poderó del primer lugar del Grupo L, un resultado que colocó al equipo de Thomas Tuchel entre los candidatos al título tras los primeros 90 minutos.
Inglaterra y Croacia intercambiaron golpes en un partidazo lleno de emociones porque a pesar de la derrota, los croatas dieron pelea y respondieron en dos ocasiones. El 3-2 al inicio de la segunda mitad les cayó de peso y su rival los liquidó a tres minutos del final.
La ilusión en Inglaterra se encendió después de una victoria contundente a pesar de los sobresaltos, el conjunto inglés superó la presión inicial de los ‘Vatreni’ y abrió el marcador a los 12 minutos con un penal de Harry Kane en el segundo cobro porque Dominik Livaković atajó el primero, sin estar en la línea.
El gol sacudió a Croacia que a los 36 minutos fabricó una buena jugada que remató Martín Baturina con un disparo desde fuera del área para marcar el 1-1, sin embargo, tener a Kane jugó a favor de los ‘Tres Leones’ que recuperaron la ventaja al 42 con un cabezazo del delantero en un tiro de esquina.
Los últimos minutos del primer tiempo fueron trepidantes, el balón fue de lado a lado en un ida y vuela constante que terminó con 2-2 de Petar Musa al 45+5 que mandó a los ‘Vatreni’ con vida al descanso.
Jude Bellingham marcó el 3-2 al 47 luego de desbordar por la banda derecha y dejó tocados a los crotas que sobrevivieron hasta el final gracias a Livakovic e Inglaterra selló la victoria a los 87 minutos con un contragolpe que finalizó Marcus Rashford.
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