El abecedario del Mundial; Curiosidades y secretos que (tal vez) no sabías

Héctor Cantú

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia con la ampliación de competidores y las sedes en las que se desarrollará el torneo.

Algunos equipos regresan al gran festejo del futbol. Otros lo jugarán por primera vez ante los ojos de millones de aficionados en el mundo que seguirán la competición en espera de nuevas historias, récords y grandes figuras.

Aquí, un repaso a algunos de los datos curiosos que rodean al gran evento de la FIFA que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.