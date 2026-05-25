Dos mexicanos con doblete en la MLS antes del Mundial

Héctor Cantú

La última jornada en la temporada 2026 de la MLS antes del parón por el Mundial quedó grabada con el sello mexicano en una fecha inolvidable.

Por primera vez en la temporada, dos mexicanos inscribieron sus nombres en lo más destacado de la jornada luego de marcar, cada uno, un doblete.

El primero de ellos fue Germán Berterame, quien marcó por primera vez dos goles en un mismo partido. ‘Berte’, quien busca un boleto al Mundial con la Selección Mexicana, llegó a siete tantos en la temporada.

El otro jugador que logró el doblete fue Jorge Ruvalcaba, ahora jugador de Atlanta United, quien fue el héroe de su equipo en la victoria de 2-1 sobre Sporting Kansas City.

Ruvalcaba, quien llegó a 7 tantos en la presente campaña, ya había marcado un doblete previamente en el duelo ante el DC United donde el marcador final fue 4-4.

La MLS reanudará la temporada 2026 hasta el 16 de julio, con el duelo canadiense entre Montreal FC y Toronto.