Thomas Müller está de vuelta luego de una ausencia de 10 días

Héctor Cantú

Terminó la semana 12 de la Major League Soccer con muchas emociones y microhistorias que trascenderán por los próximos días.

El regreso de Thomas Müller

So happy you are feeling better @esmuellert_ ☀️ pic.twitter.com/fnVNFv0Zed — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) May 11, 2026

El delantero alemán, Thomas Müller, está de vuelta a la actividad con Vancouver Whitecaps.

Atrás ha quedado una larga ausencia del goleador teutón por lesión y ahora está de regreso con el deseo de poder ayudar a su equipo a recuperar el terreno perdido y volver a ser uno de los referentes de la Major League Soccer.

Los 100 goles de Messi

El delantero y capitán del Inter Miami tuvo otra tarde destacada con el equipo de las Garzas luego de colaborar con par de asistencias y una anotación en la goleada del Inter Miami sobre Toronto FC.

Con su actuación, Messi puso su sello a 100 goles y se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la MLS en lograrlo con tantos y asistencias.

James despertó

James Rodriguez sends it in, Anthony Markanich puts it away! @MNUFC find the equalizer! pic.twitter.com/MJry6SxEGS — Major League Soccer (@MLS) May 11, 2026

El delantero colombiano James Rodríguez finalmente dejó su marca en el futbol de los Estados Unidos con Minnesota United luego de colaborar con dos asistencias en el empate 2-2 ante Austin FC.

El punto permitió que el equipo alado escalara hasta la quinta posición de la Conferencia Oeste de la MLS.

La goleada de la semana

BOOM. Hannes Wolf with the hat trick! 🎩 pic.twitter.com/QddzvGYVeL — Major League Soccer (@MLS) May 10, 2026

El NY City FC protagonizó la goleada del fin de semana luego de imponerse por 3-0 a Columbus Crew.

La victoria se dio gracias al triplete conseguido por Hannes Wolf, quien fue reconocido como el Jugador Más Valioso de la jornada luego de su encomiable actuación.