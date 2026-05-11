Triplete de Lionel Messi, gol de Berterame y victoria del Inter Miami

Héctor Cantú

El Inter Miami se ha llevado los tres puntos en su visita a Cincinnati FC, de nueva cuenta, con una actuación descomunal de Lionel Messi, quien sigue recortando el camino rumbo a los mil goles en su carrera.

Leo ha sido el comandante del equipo de Las Garzas en un partido de auténtica locura, cargado de goles y con volteretas incluidas ante uno de los equipos más complicados en la actualidad de la MLS.

GRÍTALO LEO! El 10 marca su gol número 10 en la temporada. 💫🔟 pic.twitter.com/k7uLvmQ6Hx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

Las Garzas supieron aprovechar las fallas defensivas constantes y sonantes del equipo de Cincinnati y se han llevado los tres puntos para escalar hasta la segunda posición de su Conferencia.

Messi fue el encargado de abrir el tanteador luego de aprovechar un regalo por parte del equipo de azul y naranja.

Minutos después, desde el manchón penal, el equipo de casa logró emparejar los cartones en la figura de Kévin Denkey. Ocho minutos después, Pavel Bucha puso arriba al equipo de casa con una gran definición.

GOL! Second one for our captain. 🫡🔥 pic.twitter.com/nBX76yYYAz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

Entonces llegó la debacle defensiva de Cincinnati. Messi marcó su doblete seis minutos más tarde para empatar el partido en otro fallo defensivo de los locales.

Evander Da Silva volvería a poner a la cabeza a los de casa sin saber que una nueva voltereta vendría en camino para que los de la Florida se quedaran con los puntos.

BERTERAME PARA EL 3-4! 💥 pic.twitter.com/5i8rNyrfyT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

A 20 minutos, Mateo Silvetti volvió a poner el gol del empate en el tanteador. La faena de la voltereta la consiguió el delantero mexicano Germán Berterame al minuto 84 para encaminar a los de rosa a la victoria.

Con la ventaja ya en el tanteador, apareció nuevamente Leo Messi en una gran definición dentro del área para sellar su triplete y llegar a 12 goles en la presente campaña y llegar a 62 goles en 65 partidos desde que desembarcó en la MLS.