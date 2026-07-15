De un baño de espuma a una final de Copa del Mundo: Lionel Messi vs. Lamine Yamal

Héctor Cantú

Hace 19 años, el fotógrafo Joan Monfort captó una imagen que hoy parece cobrar un significado especial: Lionel Messi dándole un baño de espuma a un bebé llamado Lamine Yamal.

Aquella fotografía, tomada para un calendario benéfico del Barcelona junto con UNICEF, terminará teniendo un valor histórico el próximo domingo, cuando ambos se enfrenten por primera vez en una final de la Copa del Mundo. Además, será el primer duelo por el título entre el vigente campeón de la UEFA y el monarca de la CONMEBOL.

Con 18 años, Lamine Yamal ya es de los mejor pagados del mundo

El partido también reunirá a dos generaciones. De un lado estará Lionel Messi, máximo referente del Barcelona y una de las mayores leyendas del futbol. Del otro, Lamine Yamal, la joven figura española que buscará conquistar el trofeo frente al futbolista que, sin saberlo, formó parte de uno de los momentos más simbólicos de su infancia.

"Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que hace diecisiete años no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF", recordó Joan Monfort en una entrevista con la agencia EFE.

Hasta ahora, Messi y Lamine Yamal nunca han compartido la cancha. Para el argentino podría representar su último partido mundialista, mientras que para el español será la oportunidad de cumplir uno de sus mayores sueños: enfrentar al futbolista que siempre admiró.

"Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima", declaró el jugador del Barcelona antes del inicio de la Copa del Mundo.

Messi y Lamine Yamal protagonizarán mucho más que una final entre dos potencias del futbol: será el encuentro entre una leyenda que busca cerrar su historia con otro título y un joven llamado a tomar el relevo generacional.