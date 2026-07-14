Lamine Yamal fue mucho más determinante que Kylian Mbappé

Héctor Cantú

Por tercera vez y de manera consecutiva, Kylian Mbappé ha caído ante España, equipo que se ha quedado con el boleto a la final del Mundial 2026.

Lo que en el papel pintaba para ser un duelo parejo entre dos selecciones y dos referentes como Lamine Yamal y Kylian Mbappé terminó siendo un concierto de un solo lado.

Mientras Mbappé volvió a demostrar que él juega el Mundial para sí mismo, Lamine volvió a sacar la cara del juego colectivo que le obligó a perder protaagonismo ofensivo.

Patada a Lamine Yamal y penal para España que se pone arriba

Kylian Mbappé intentó tres disparos al arco de los cuales solo 1 fue a puerta. Lamine hizo dos en fuera de lugar que no hubieran prosperado.

Pero en los pases, el español ‘se comió’ al jugador del Real Madrid. Lamine completó un 83 por ciento de sus pases por un 75 de Mbappé.

Sin embargo, Lamine tocó 13 veces más la pelota que Kylian, quien apenas buscó sociedades dentro de la cancha en 16 oportunidades.

España, una pesadilla que Kylian Mbappé no puede superar

En total, mientras lamine tocó en 45 ocasiones la pelota, Mbappé se quedó abajo por 9 intentos, además de que Lamine recorrió un total de 175.8 metros con el balón por apenas 143 del goleador francés.

Lamine Yamal, con apenas 19 años cumplidos, jugará su primera final de Copa del Mundo y lo hará con el sabor de seguir siendo determinante en la cancha, aunque en esta ocasión, no esté dentro de la pelea por la Bota de Oro del Mundial.