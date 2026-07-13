No me preocupa anotar, quiero ganar: Lamine Yamal

EFE

El extremo español Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que "siempre es especial" y que acepta el reto.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.

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“No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana”, completó.

El delantero del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, dijo que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo".

“Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero”, afirmó sobre las semifinales del Mundial.

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Lamine Yamal fue protagonista en la víspera del encuentro por sus declaraciones en las que aseguró que España no debía tener miedo a Francia. Y se reafirmó este lunes.

"No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", declaró.

“El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó.