Publicación: martes 14 de julio de 2026

EFE

No me preocupa anotar, quiero ganar: Lamine Yamal

El delantero español está dispuesto al sacrificio con tal de estar en la final

El extremo español Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que "siempre es especial" y que acepta el reto.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.

¡Cuidado!

¡Cuidado! "el gran día de Lamine Yamal está por llegar"

El técnico de España confía en que su pupilo volverá a ser el gran referente

“No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana”, completó.

El delantero del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, dijo que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo".

“Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero”, afirmó sobre las semifinales del Mundial.

Lamine Yamal estrena a España en el Mundial y hace historia

Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo
Lamine Yamal marcó al minuto 10 y se metió en la lista de los jugadores más jóvenes en la historia en marcar en una Copa del Mundo

Lamine Yamal fue protagonista en la víspera del encuentro por sus declaraciones en las que aseguró que España no debía tener miedo a Francia. Y se reafirmó este lunes.

"No se ha malinterpretado. Me preguntaron si me daba miedo Francia y dije que, obviamente, no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", declaró.

“El partido va a tener fases. Tenemos jugadores de mucha calidad en todas las facetas. Su poderío en ataque puede ser algo bueno para nosotros", analizó.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS