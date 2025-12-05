Corea del Sur, en alerta por el apoyo del público en Guadalajara

Redacción FOX Deportes

Si creen que México tuvo suerte de enfrentar a Corea del Sur, seguramente la selección asiática piensa lo mismo. Y es que, de todos los equipos del Grupo A con los que pudo salir sorteada, le tocó uno de los equipos que menos confianza generan, el cual solo es cabeza de serie por ser un país coanfitrión.

El seleccionador Hong Myung-bo destacó la dificultad que le representará el Tri en el duelo por el Grupo A (donde también se encuentra Sudáfrica y un rival europeo por definir) del Mundial al tratarse de un país sede y contar con todo el apoyo y la gran pasión del público en Guadalajara, ciudad donde se llevará a cabo este duelo por la segunda jornada del Mundial.

Hong Myung-bo ya siente el cariño de México.🇲🇽🤝🇰🇷



Este pequeño sombrero de mariachi fue un regalo que el estratega de Corea del Sur aceptó.



📹@MiguelElDelEsto pic.twitter.com/Kt89MVTyv2 — Esto en Línea (@estoenlinea) December 5, 2025

“Es difícil anticipar algo ahora, pero México es un equipo anfitrión, así que haremos lo posible por prepararnos a partir de ahora. El apoyo de los aficionados mexicanos será un factor importante, así que intentaremos estar preparados”, comentó el estratega, quien también recordó el partido amistoso que sostuvo contra el Tri el 9 de septiembre (empate 2-2) en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee.

“Jugamos contra México en septiembre y empatamos, pero fue una buena experiencia y ahora ambos equipos nos conocemos”, agregó el entrenador en un encuentro con periodistas, donde además presumió el regalo que le dio la Federación Mexicana de Futbol, un mini sombrero de charro.