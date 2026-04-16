Publicación: jueves 16 de abril de 2026

EFE

Colombia enfrentará a Jordania en un amistoso previo al Mundial

Los 'Cafeteros' siguen con su preparación rumbo al torneo.

La Selección Colombiana se enfrentará con Jordania el próximo 7 de junio en San Diego, California, en un partido amistoso que hace parte de la serie internacional 'Countdown to 26', un ciclo de preparación de cara al Mundial de 2026 que también reúne a Suiza y Australia.

El equipo sudamericano, dirigido por Néstor Lorenzo, disputará este encuentro en el Snapdragon Stadium y será su último ensayo antes de trasladarse a Guadalajara, que será su base en el Mundial.

Antes de su encuentro con Jordania, los colombianos se despedirán de los aficionados en el país con otro encuentro frente a Costa Rica el 29 de mayo en estadio El Campín de Bogotá.

Confirmados los 10 partidos de la fase de grupos que se jugarán en México

México vs Sudáfrica → Estadio Ciudad de México, 11 de junio
Corea del Sur vs Chequia → Estadio Guadalajara, 11 de junio
Suecia vs Túnez → Estadio Monterrey, 14 de junio
Uzbekistán vs Colombia → Estadio Ciudad de México, 17 de junio
México vs Corea del Sur → Estadio Guadalajara, 20 de junio
Túnez vs Japón → Estadio Monterrey, 24 de junio
Colombia vs R. D. Congo → Estadio Guadalajara, 23 de junio
Sudáfrica vs Corea del Sur → Estadio Monterrey, 24 de junio
Chequia vs México → Estadio Ciudad de México, 24 de junio
Uruguay vs España → Estadio Guadalajara, 26 de junio
Para la siguiente ronda, Monterrey recibirá un partido de eliminación directa y la CDMX, dos.

Colombia, que ocupa actualmente el puesto 13 del ranking mundial de la FIFA, jugará sus dos primeros partidos de la Copa del Mundo -ante Uzbekistán y República Democrática del Congo- en México, mientras que Jordania disputará los suyos en Santa Clara frente a Austria y Argelia.

El presidente de la Federación Colombiana de Futbol (FCF), Ramón Jesurun, aseguró que con este encuentro "se cierra el ciclo de partidos preparatorios al inicio de la Copa del Mundo", cuyo debut para Colombia está previsto el 17 de junio frente a Uzbekistán.

Colombia hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

Croacia le dio un golpe de realidad a Colombia

Croacia derrotó 2-1 a Colombia en el Camping World Stadium de Orlando, en partido de preparación rumbo al Mundial 2026
Colombia se adelantó muy temprano con gol de Jhon Arias al minuto 3 tras una jugada por la banda izquierda
La ventaja duró poco, ya que Luka Vušković empató al minuto 6 con un remate de media distancia.
Igor Matanović marcó el 2-1 antes del descanso, aprovechando un error defensivo en un tiro de esquina
El marcador no se movió en el segundo tiempo, pese a los intentos de Colombia por igualar el partido.
La derrota puso fin a un invicto de Colombia de 15 años frente a selecciones europeas

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