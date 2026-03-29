Francia, con equipo alterno, terminó goleando a Colombia

Héctor Cantú

La Selección de Francia volvió a dejar en claro que está en un nivel muy alto de competencia y firme en su deseo de volver a ser campeón del mundo en la Copa del Mundo del 2026.

El equipo de Didier Deschamps superó sin contratiempos por 3-0 al combinado de Colombia con un equipo totalmente diferente al que utilizó en el duelo anterior donde superó a Brasil por 2-1 en los Estados Unidos.

Las palmas fueron para Désiré Doué, quien se despachó con dos de los tres goles de la victoria del actucal subcampeón del mundo.

La estrella del PSG fue el encargado de adelantar al equipo francés con un disparo dentro del área que encontró las redes, luego de rebotar en el pie del defensa Daniel Muñoz.

El tanto, terminó por romper el orden de una Colombia que tiene amplias esperanzas de poder hacer un Mundial por demás decoroso y jugar los ocho partidos que tendrá que solventar el próximo mandamás de la FIFA.

Antes de que terminara la primera mitad, Marcus Thuram marcó el 2-0 que hundió anímicamente al equipo de Néstor Lorenzo que se fue diluyendo con el paso del tiempo.

A los 10 minutos de iniciada la segunda mitad, Désiré Doué encontró su segundo tanto de la tarde luego de finiquitar una jugada que inició por un error en la entrega del equipo colombiano.

A 20 minutos de la finalización del encuentro, Colombia recortó distancias con la anotación de Campaz, quien golpeó la pelota dentro del área rival para dejar inmóvil al arquero Samba y anotar, así, su primer tanto con la selección.

Kylian Mbappé, quien entró en la segunda mitad, no podía quedarse sin marcar. Lo hizo en la recta final con una anotación que le hubiera convertido en el máximo goleador histórico del equipo galo, sin embargo, el cuerpo arbitral marcó fuera de lugar y borró el tanto del marcador.