Colombia no llegará al Mundial como potencia de Sudamérica

Héctor Cantú

La Selección de Colombia, llamada a ser una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, recibió un duro golpe de realidad en la presente fecha FIFA.

El equipo cafetero sufrió dos descalabros, ante Croacia por 2-1 y uno más abultado de 3-1 ante un equipo galo que jugó con un equipo alternativo.

Colombianos legendarios que juegan y jugaron en la Liga MX

Un nivel bajo futbolístico hizo encender las alarmas sobre el equipo de Néstor Lorenzo, quien parecía haber encontrado el punto exacto en su plantilla para llevarla a una Copa del Mundo donde volviera a brillar.

Dentro de este eje de preocupaciones, aparece en primer lugar el que debería ser el jugador élite y referente del equipo; James Rodríguez.

Rodríguez, quien acaba de recalar en el futbol de los Estados Unidos no tuvo el liderazgo esperado dentro de la cancha. Con un futbol parco y poco productivo, Rodríguez pasó prácticamente desapercibido en los dos encuentros ante rivales europeos.

La preocupación llega considerando que Colombia podría jugarse su boleto a la fase eliminatoria en su tercer partido, donde enfrentará a un poderoso equipo de Portugal que tiene similitudes con las dos selecciones que le vencieron en esta fecha FIFA.

Ahora y luego de estos resultados que descolocan, Colombia tendrá que volver a ponerse a prueba en la última fecha FIFA antes de que debute en el mundial ante Uzbekistán.