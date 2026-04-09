'Chicharito' no podía perderse el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Javier ‘Chicharito’ Hernández será parte del Mundial 2026 y lo hará como comentarista y analista para Fox Sports en los Estados Unidos.

El anuncio llega a unos meses de aquel fatídico penal decisivo que el exgoleador de las Chivas fallara en los cuartos de final del torneo Apertura 2025 y que le hubiera dado el boleto a semifinales al Rebaño Sagrado.

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Ahora, sin equipo profesional, una nueva oportunidad se abre para Javier, quien se mostró feliz de unirse al proyecto de la Copa del Mundo.

“Cuando me llegó la oportunidad de unirme a una gran compañía como Fox Sports y ser parte de la Copa del Mundo en este verano, no lo pensé dos veces. Soy nuevo en esto, pero espero divertirme como analista y aprender. Solo quiero compartir mi perspectiva o el cómo veo este hermoso deporte que he jugado toda mi vida”, dijo el exjugador del LA Galaxy.

De esta manera, Javier Hernández, máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana y tres veces mundialista, se une a Zlatan Ibrahimovic y a Thierry Henry como las grandes figuras que estarán analizando lo que suceda en los 104 partidos del próximo Mundial.