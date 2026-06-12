¡Casa invicta! Así fue la presentación de México, Estados Unidos y Canadá

Enrique Gómez

Hasta en los invictos hay clases y los tres anfitriones del Mundial tuvieron presentaciones muy distintas.

Y es que mientras Estados Unidos deslumbró con uno de sus mejores partidos, México cumplió con el primer triunfo inaugural en su historia, mientras que Canadá decepcionó al no aprovechar a su localía contra un equipo muy inferior en el Ranking FIFA como lo fue Bosnia y Herzegovina (63°).

La Selección Mexicana se quedó corta en el primer partido de la Copa del Mundo 2026 contra una Sudáfrica que terminó jugando con nueve jugadores (victoria 2-0), pero al menos cumplió con un triunfo por más de un gol y no recibió anotación; sin embargo, el anfitrión que impresionó a todos fue el equipo de Mauricio Pochettino, pues su futbol contra Paraguay rayó en la perfección con un triunfo 4-1.

México inició el Mundial con victoria y eso es lo que importa Con más expulsiones que goles, la Copa del Mundo arrancó con triunfo sobre Sudáfrica

¿Y Canadá? Bueno, al menos evitó la derrota contra un correoso equipo europeo en lo que fue su primer partido como sede mundialista en toda la historia, mismo que terminó con marcador de 1-1.

Si los tres anfitriones del Mundial jugaran en el mismo grupo:

1. Estados Unidos, 3 puntos, +3 goles

2. México, 3 puntos, +2 goles

3. Canadá, 1 punto, +0 goles

Próximos partidos de los países norteamericanos:

· México vs Corea del Sur → 18 de junio, Guadalajara

· Canadá vs Catar → 18 de junio, Vancouver

· Estados Unidos vs Australia → 19 de junio, Seattle

El Tri tendrá el reto más grande de su grupo la siguiente semana; de hecho, se espera que en este mismo encuentro defina al líder definitivo el Grupo A, lugar que permitiría jugar los 16vos de final en la Ciudad de México y contra un rival más a modo; en tanto, el conjunto el equipo canadiense tendrá su mejor oportunidad para conquistar su primer triunfo del Mundial frente al rival más débil del Grupo B.

¿Avanzarán todos los anfitriones a la siguiente ronda y lo harán en primer lugar? En un Mundial donde pueden progresar hasta tres equipos por grupo, el Tri y Estados Unidos ya están encaminados.