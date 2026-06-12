Enrique Gómez
¡Casa invicta! Así fue la presentación de México, Estados Unidos y Canadá
Aun así, las tres selecciones dejaron sensaciones muy distintas en su debut
Hasta en los invictos hay clases y los tres anfitriones del Mundial tuvieron presentaciones muy distintas.
Y es que mientras Estados Unidos deslumbró con uno de sus mejores partidos, México cumplió con el primer triunfo inaugural en su historia, mientras que Canadá decepcionó al no aprovechar a su localía contra un equipo muy inferior en el Ranking FIFA como lo fue Bosnia y Herzegovina (63°).
La Selección Mexicana se quedó corta en el primer partido de la Copa del Mundo 2026 contra una Sudáfrica que terminó jugando con nueve jugadores (victoria 2-0), pero al menos cumplió con un triunfo por más de un gol y no recibió anotación; sin embargo, el anfitrión que impresionó a todos fue el equipo de Mauricio Pochettino, pues su futbol contra Paraguay rayó en la perfección con un triunfo 4-1.
¿Y Canadá? Bueno, al menos evitó la derrota contra un correoso equipo europeo en lo que fue su primer partido como sede mundialista en toda la historia, mismo que terminó con marcador de 1-1.
Si los tres anfitriones del Mundial jugaran en el mismo grupo:
1. Estados Unidos, 3 puntos, +3 goles
2. México, 3 puntos, +2 goles
3. Canadá, 1 punto, +0 goles
Próximos partidos de los países norteamericanos:
· México vs Corea del Sur → 18 de junio, Guadalajara
· Canadá vs Catar → 18 de junio, Vancouver
· Estados Unidos vs Australia → 19 de junio, Seattle
El Tri tendrá el reto más grande de su grupo la siguiente semana; de hecho, se espera que en este mismo encuentro defina al líder definitivo el Grupo A, lugar que permitiría jugar los 16vos de final en la Ciudad de México y contra un rival más a modo; en tanto, el conjunto el equipo canadiense tendrá su mejor oportunidad para conquistar su primer triunfo del Mundial frente al rival más débil del Grupo B.
¿Avanzarán todos los anfitriones a la siguiente ronda y lo harán en primer lugar? En un Mundial donde pueden progresar hasta tres equipos por grupo, el Tri y Estados Unidos ya están encaminados.
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