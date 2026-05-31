Carlo Ancelotti aún tiene dudas sobre el 11 inicial de Brasil

EFE

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, mandó un recado este domingo a los titulares que jugaron contra Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro y admitió que ahora tiene "más dudas" sobre su once de gala tras la buena actuación de los suplentes en la segunda parte.

"El juego de la segunda parte me mete más dudas. Eso es bueno, es una duda positiva", reconoció el técnico italiano en rueda de prensa, tras la victoria de la Canarinha por 6-2 sobre el combinado centroamericano, en el último amistoso antes de viajar a Estados Unidos.

Caminando y con equipo 'B', Brasil aplastó a Panamá Vinicius Jr. brilló en el triunfo de la 'Canarinha' sobre los 'Canaleros'

Brasil se fue al descanso con un 2-1 a favor, después de una primera parte de claroescuros en la que brilló Vinícius, con un gol y una asistencia.

Sin embargo, 'Carletto' cambió en el descanso a nueve jugadores de campo y, con los suplentes, el equipo jugó mejor y arrolló a Panamá con tantos de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo Santos.

"Mostraron que pueden competir con los otros", aunque "tenemos que tener en cuenta que el rival también bajó el ritmo" en la segunda mitad, resaltó.

Carlo Ancelotti buscará sacar la mejor versión de Vinícius Jr. con Brasil Ancelotti aseguró que Vinícius Júnior es "muy importante para esta selección"

De la primera mitad, en la que jugaron varios de los teóricos titulares, como Vinícius, Raphinha, Casemiro y Bruno Guimarães, observó que "el equipo no estaba muy compacto".

"Esto estaba bastante claro y tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante", aseveró.

En este sentido, dijo que su once de gala no está "100 % definido" y que está abierto a cambiar piezas y hasta de sistema táctico, si fuera necesario.

"La certeza es que tenemos un equipo muy fuerte", expresó.