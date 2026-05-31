Caminando y con equipo 'B', Brasil aplastó a Panamá

Redacción FOX Deportes

Brasil cerró su preparación rumbo al Mundial 2026 con una contundente victoria de 6-2 sobre Panamá en el Maracaná. Ante más de 70 mil aficionados, la Canarinha resolvió el encuentro con una explosiva segunda mitad y tuvo en Vinícius Jr. a una de sus figuras, con un gol y una asistencia en el último ensayo antes de viajar a la Copa del Mundo.

El conjunto de Carlo Ancelotti tomó ventaja apenas iniciado el partido gracias a una acción individual de Vinícius, pero Panamá respondió con personalidad. Amir Murillo igualó el marcador en una jugada a balón parado que desvió Matheus Cunha y sorprendió a Alisson. Incluso, los dirigidos por Thomas Christiansen generaron algunas llegadas peligrosas con Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ!



🇧🇷6-2🇵🇦



⚽️ Vini Jr.

⚽️ Casemiro

⚽️ Rayan

⚽️ Paquetá

⚽️ Igor Thiago

⚽️ Danilo S.



A Seleção encerra sua preparação em solo brasileiro antes da viagem para a Copa do Mundo. ✈️🇧🇷



Próxima parada: amistoso contra o Egito, nos Estados Unidos.#BateNoPeito… pic.twitter.com/nLmCEBD212 — brasil (@CBF_Futebol) May 31, 2026

Cuando el empate parecía acompañar a ambos equipos al descanso, Vinícius volvió a aparecer con un centro preciso que Casemiro convirtió en el 2-1. El tanto fue revisado por el VAR antes de ser validado. La ventaja devolvió la tranquilidad a Brasil, que encontró mejores sensaciones tras una primera mitad más complicada de lo esperado.

Ancelotti modificó prácticamente a todo el equipo para el complemento y la respuesta fue inmediata. Rayan, Lucas Paquetá e Igor Thiago marcaron tres goles en un lapso de diez minutos para sentenciar el duelo.

Más tarde, Danilo Santos firmó una gran definición para ampliar la diferencia, mientras que Carlos Harvey descontó para Panamá. El próximo compromiso de Brasil será el 6 de junio ante Egipto en Cleveland, mientras que Panamá recibirá a República Dominicana el 3 de junio.