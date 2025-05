Carlo Ancelotti buscará sacar la mejor versión de Vinícius Jr. con Brasil

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti afirmó que convocó a Vinícius Jr. para los dos próximos partidos de la Selección Brasileña no solo por considerarlo uno de los mejores del mundo, sino porque espera que pueda rendir con la ‘Canarinha’ como lo hace con Real Madrid. TIME CONVOCADO! 🇧🇷



O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (26) a lista dos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.



"Estoy totalmente convencido de que Vinícius va a mostrar su mejor versión en la Selección Brasileña. Vinícius es un jugador muy importante para esta selección", afirmó el técnico italiano al ser interrogado sobre las razones por las cuales el delantero no exhibe con el equipo nacional el buen juego que se le conoce en el futbol español.

"Es difícil decir por qué Vini no ha mostrado su nueva versión (del Real) en la selección si se trata de un jugador extraordinario, fantástico, luchador y batallador", dijo.

Carlo Ancelotti ya es 'canarinho'

"Él le tiene mucho cariño a la selección y eso a veces puede afectar un poco, ya que hay mucha presión para que lo haga bien".

El italiano debutará como seleccionador de Brasil el 5 de junio próximo, cuando la ‘Canarinha’ visitará a Ecuador en el Monumental de Guayaquil por las eliminatorias mundialistas.