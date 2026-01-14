Bélgica anuncia un último partido de preparación previo al Mundial

Reuters

La selección de futbol de Bélgica jugará contra Túnez su último partido de preparación antes del Mundial que se celebrará en junio en Norteamérica, anunció el viernes la federación local.

Los belgas recibirán a los africanos el 6 de junio en el Estadio Rey Balduino, en Bruselas, antes de viajar a la Copa del Mundo.

Los ‘Diablos Rojos’ jugarán ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda, del Grupo G, en Seattle, Los Ángeles y Vancouver.

Bélgica ya ha organizado un amistoso contra Croacia el 2 de junio en Rijeka.

También disputará duelos internacionales de preparación ante dos de los países anfitriones: Estados Unidos, en Atlanta el 28 de marzo, y México, en Chicago el 31 de marzo.

Túnez, por su parte, integrará el Grupo F del Mundial, donde chocará con Países Bajos, Japón y un equipo europeo que saldrá del repechaje continental.