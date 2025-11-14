Croacia se llevó un susto, pero ganó y ya está en el Mundial

Redacción FOX Deportes

Croacia comenzó la noche con un sobresalto cuando las Islas Feroe rompieron el silencio al minuto 16 y encendieron la tensión en Rijeka.

El gol visitante dejó al estadio inquieto, con un murmullo que se transformó en exigencia para los locales, pero vino la reacción, el triunfo 3-1 y la séptima clasificación mundialista en la historia de la Selección croata.

Cada avance croata parecía chocar contra el reloj, que corría demasiado rápido en contra. Pero el equipo mantuvo la calma y buscó el empate con insistencia y peso colectivo.

QUALIFIED! Croatia are heading back to the biggest stage. 🏆 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/c2bGPnU66i — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025

Ese alivio llegó antes del descanso, cuando Joško Gvardiol apareció para igualar el marcador y liberar un grito contenido. El tanto cambió la atmósfera, devolvió la confianza y empujó a Croacia hacia adelante.

La intensidad subió en cada duelo, cada pase y cada llegada al área rival. El público comprendió que la remontada estaba al alcance, solo esperando el golpe final.

En la segunda parte, Croacia impuso su jerarquía y encontró ese golpe con el remate de Petar Musa para el 2-1. El gol abrió espacios, encendió a la grada y descompuso definitivamente a las Islas Feroe.

We are but few, yet brave and bold! 🇭🇷💪🏼



Congratulations to head coach, coaching staff, and all the players that have participated in this magnificent qualifying campaign and created another major success of Croatian football - we have reached the @FIFAWorldCup in Canada, USA,… pic.twitter.com/qQhEacZCVi — HNS (@HNS_CFF) November 14, 2025

Nikola Vlašić cerró la obra con el 3-1, una volea que cayó como sentencia firme. El estadio explotó en celebración, sabiendo que el trámite estaba sellado.

La victoria no solo completó la remontada: aseguró el boleto directo al Mundial 2026 como líder del grupo L. Las emociones en la cancha y en la tribuna se mezclaron en un mismo estallido de orgullo.

Croacia confirmó su condición de potencia en la eliminatoria con un cierre impecable. Y el país entero celebró un pasaje más hacia la máxima cita del futbol mundial.