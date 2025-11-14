Redacción FOX Deportes
Croacia se llevó un susto, pero ganó y ya está en el Mundial
Islas Feroe ganaba el partido, los croatas reaccionaron, ganaron y clasificaron
Croacia comenzó la noche con un sobresalto cuando las Islas Feroe rompieron el silencio al minuto 16 y encendieron la tensión en Rijeka.
El gol visitante dejó al estadio inquieto, con un murmullo que se transformó en exigencia para los locales, pero vino la reacción, el triunfo 3-1 y la séptima clasificación mundialista en la historia de la Selección croata.
Cada avance croata parecía chocar contra el reloj, que corría demasiado rápido en contra. Pero el equipo mantuvo la calma y buscó el empate con insistencia y peso colectivo.
Ese alivio llegó antes del descanso, cuando Joško Gvardiol apareció para igualar el marcador y liberar un grito contenido. El tanto cambió la atmósfera, devolvió la confianza y empujó a Croacia hacia adelante.
La intensidad subió en cada duelo, cada pase y cada llegada al área rival. El público comprendió que la remontada estaba al alcance, solo esperando el golpe final.
En la segunda parte, Croacia impuso su jerarquía y encontró ese golpe con el remate de Petar Musa para el 2-1. El gol abrió espacios, encendió a la grada y descompuso definitivamente a las Islas Feroe.
Nikola Vlašić cerró la obra con el 3-1, una volea que cayó como sentencia firme. El estadio explotó en celebración, sabiendo que el trámite estaba sellado.
La victoria no solo completó la remontada: aseguró el boleto directo al Mundial 2026 como líder del grupo L. Las emociones en la cancha y en la tribuna se mezclaron en un mismo estallido de orgullo.
Croacia confirmó su condición de potencia en la eliminatoria con un cierre impecable. Y el país entero celebró un pasaje más hacia la máxima cita del futbol mundial.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT