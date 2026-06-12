Axel Witsel no seguirá en el Girona y busca continuar en La Liga

EFE

El mediocampista internacional belga Axel Witsel no cree que vaya a seguir en el Girona la próxima temporada, recordó que es agente libre tras la finalización de su contrato y deseó quedarse en La Liga, al tiempo que descartó un regreso a la Primera División de su país y al Standard Liege, del que surgió como jugador profesional.

“No. No lo creo (que siga en el Girona). Soy ya agente libre y lo hemos dejado de lado. Ha sido una temporada con un poco sentimientos encontrados. Por un lado, colectivamente fue una decepción (el descenso a La Liga Hypermotion), pero individualmente tuve muchos minutos de juego. He jugado muchos partidos de primer nivel y esa es una de las razones por las que estoy aquí delante de ustedes”.

No piensa en la retirada: “Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene. Estaría bien quedarme en La Liga, pero estoy abierto a varias ofertas. Ya veremos. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un destino. Es importante disfrutar de mi cuarta Copa del Mundo y eso es lo principal por ahora”.

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Sí descartó un regreso a la liga belga. No cree que su futuro esté allí. Tampoco en un retorno al Standard Liege, en el que surgió como profesional.

“Cuando hablo de Bélgica sabemos muy bien de lo que hablamos. Sólo hablamos del Standard. Por eso dije 'no' enseguida. Es el club de mi corazón y así seguirá siendo siempre. Para que no haya polémica y se frustre como la última vez, prefiero que quede claro desde el principio”.

En su opinión, los regresos “nunca son fáciles” tras tantos años y “especialmente cuando ya has jugado y ganado muchos títulos” como le ha ocurrido a él, que ha militado a lo largo de su carrera en el Benfica, el Zenit San Petersburgo, el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid, después de su marcha del Standard.