Australia da el primer 'campanazo' del Mundial 2026

Héctor Cantú

La Selección de Australia ha conseguido dar la primera gran sorpresa del Mundial 2026, luego de derrotar por 2-0 a Turquía.

El equipo oceánico fue amo y dominador del encuentro ante un cuadro turco irreconocible en el que, las figuras individuales no terminaron por pesar.

Ni siquiera la presencia de Hakan Çalhanoğlu y del jugador del Real Madrid, Arda Güller, hicieron del cuadro rojo un muro inquebrantable.

AUSTRALIA SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇦🇺



It's Nestory Irankunda on the scoresheet pic.twitter.com/H9IPETlEvY — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 14, 2026

En dos jugadas de contragolpe y precisión, la Selección de Australia logró los goles que los llevaron a la victoria.

El primero, una carrera a velocidad por conducto de Nestory Irankounda, quien definió de manera magistral ante la salida del arquero.

Turquía tuvo aproximaciones apretadas y trompicadas que no prosperaron a pesar de que, hombre por hombre, tenían un equipo con mayor idea futbolística.

El segundo gol llegó a 15 minutos del final, justo en el momento en el que Turquía había intentado ir al frente para encontrar, al menos, el empate.

Connor Metcalfe disparó de larga distancia y encontró el fondo de las redes para desatar la locura en Vancouver, Canadá.

What composure by Connor Metcalfe to place this one into the bottom corner



He scores his first-ever FIFA World Cup goal 🇦🇺 pic.twitter.com/UJssqNk3DZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 14, 2026

Australia escala hasta la segunda posición del sector D que se mantiene bajo el comando de los Estados Unidos que golearon en su presentación a Paraguay.

El siguiente duelo para Australia será ante los Estados Unidos en un partido que definirá al líder del sector, mientras que Turquía se jugará la vida ante Paraguay en su siguiente duelo