Tony Popovic renueva como seleccionador de Australia

Reuters

El seleccionador de Australia, Tony Popovic, firmó una extensión de contrato que lo mantendrá en el cargo hasta la Copa Asiática de 2027, informó el viernes Football Australia antes del debut de los ‘Socceroos’ en el Mundial contra Turquía.

Popovic, integrante de la Selección Australiana que alcanzó los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 2006, reemplazó a Graham Arnold en 2024 y ayudó al equipo a clasificarse para su sexto torneo consecutivo.

El contrato del técnico de 52 años debía terminar después del Mundial, que se disputa hasta el 19 de julio.

An iconic Tony Popovic moment in the #Socceroos dugout ❄️ pic.twitter.com/opptfcuJWc — CommBank Socceroos (@Socceroos) June 12, 2026

"Ha sido un honor y un privilegio dirigir a los ‘Socceroos’, y es un cargo que disfruto enormemente y que nunca he dado por sentado. Mi concentración absoluta ahora mismo está puesta en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Popovic.

Australia comenzará su campaña mundialista contra Turquía en Vancouver el sábado, antes de enfrentarse a los coanfitriones Estados Unidos (19 de junio) y Paraguay (25 de junio) en el Grupo D.

La Copa Asiática del próximo año será organizada por Arabia Saudita y se disputará del 7 de enero al 5 de febrero, con Australia en busca de su segundo título tras ganar la edición de 2015.