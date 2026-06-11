Estados Unidos está preparado para enfrentar a Paraguay: Mauricio Pochettino

EFE

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, aguarda el debut en el Mundial 2026 contra Paraguay este viernes con un equipo que cuenta las horas para transformar la expectativa en energía poderosa.

"Estamos muy motivados y muy ilusionados de que llegue el momento. Estamos preparados", indicó el entrenador argentino durante una conferencia de prensa a 24 horas de la cita que abre la actividad en el Grupo D en el que también han sido emparejados Australia y Turquía.

Para Pochettino, "lo importante es transformar toda esta expectativa en energía".

"Nuestros hinchas van a estar con nosotros. Ya lo vivimos en los últimos partidos ante Senegal y Alemania, donde la hinchada estuvo increíble y así sera en Los Angeles", manifestó el ex entrenador del Espanyol, Southampton, Tottenham, París Saint-Germain y Chelsea.

Alemania está listo para el Mundial 2026; Estados Unidos más o menos Alemania cerró su preparación para la Copa del Mundo con una victoria

Más allá de la demostración de fuerza y la mentalidad ganadora de los anfitriones, Pochettino confía en que el debut de sus pupilos contra la selección Albirroja, que orienta su compatriota Gustavo Alfaro, también sirva para disfrutar.

"Al fin y al cabo es un juego, ¿no? Tenemos que disfrutar el partido. Tenemos que dar lo mejor y la mejor forma de hacerlo es sentirse libre", sentenció.