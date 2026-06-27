Así será el ataque de Argentina sin Lionel Messi

Héctor Cantú

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, cambia por completo el equipo para el partido contra Jordania, en el que tan sólo se mantiene el meta Emiliano Martínez respecto al partido ante Austria, da la oportunidad de debutar en un Mundial a Giuliano Simeone, Marcos Senesi y Nico Paz y junta en ataque a Julián Álvarez con Lautaro Martínez.



El partido dirigido por el rumano István Kovács comenzará a las 21.00 horas (02.00 hora GMT), en el estadio AT&T de Arlington.

Las alineaciones confirmadas de ambas selecciones son las siguientes.



Jordania: Abulaila; Nasib, Abudahab, Alarad, Haddad, Alrawabdeh, Abutaha, Alrashdan, Olwan, Fakhoury, Azaizh.

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Gio Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.