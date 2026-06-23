Cristiano Ronaldo 'batea' pregunta sobre Lionel Messi

Enrique Gómez

Cristiano Ronaldo tuvo total disposición para atender a la prensa hasta que le preguntaron sobre Lionel Messi, en el marco de lo que fue la victoria de Portugal y un inigualable récord personal.

La leyenda viviente de las Copas del Mundo le sonrió a un periodista y hasta le preguntó si iba a formularle una pregunta en español, sin embargo, solo le bastó escuchar “ayer Lionel Messi marcó dos goles…” para voltear la cara y darle la palabra a otro periodista en la zona mixta del Estadio Houston.

“Dale, siguiente pregunta”, dijo CR7, mientras el comunicador continuaba elaborando su pregunta, en la cual también mencionó los nombres de Erling Haaland y Kylian Mbappé, ya figuras en este torneo.

Previo a la evasión, el 'Bicho' mencionó ante los micrófonos lo importante que fue para él y su selección haber sacado un triunfo por 5-0 frente a Uzbekistán, tras lo que fue un partido inicial decepcionante (en lo individual y colectivo) frente a República Democrática del Congo (1-1).

¿Cristiano muy molesto? 😳



El Bicho decidió ignorar deliberadamente a un reportero cuando le preguntaron sobre Lionel Messi. 🇵🇹



¡Momentos de tensión!



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/VM9StF85yr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 23, 2026

“Yo sabía: a quien trabaja, Dios lo ayuda. Sabía que mis compañeros me iban a ayudar también. Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta. Estoy muy feliz, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo y la confianza que tuvimos”, dijo el jugador de 41 años tras su doblete.

“Fue una semana difícil, la opinión pública fue muy dura con nosotros, pero ya tengo 23 años de profesión y siempre es así: cuando las cosas van bien, Cristiano bien; cuando está mal, Cristiano ya está viejo, es un retirado”, agregó el jugador del Al-Nassr, quien este día hizo historia como el único jugador en haber anotado en seos Mundiales diferentes.

Con cuatro goles en lo que va del torneo, Messi llegó a 18 tantos en los Mundiales e impuso un nuevo récord goleador, pero aunque el portugués tiene ocho menos, selló una marca que parece inalcanzable, por lo que no soportó que se intentara opacar su momento con posibles instancias tendenciosas.