Argentina e Inglaterra reavivan un clásico rumbo a la final

Karla Villegas Gama

Argentina e Inglaterra se medirán en la semifinal del Mundial 2026 para escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas en la historia de las Copas del Mundo.

No es un secreto que entre ambas selecciones existe una historia cargada de tensión. Aunque solo se han enfrentado en 14 ocasiones, cinco de ellas en la gran justa veraniega.

En 1962 los europeos se llevaron el triunfo en fase de grupos y repitieron la dosis cuatro años más tarde en cuartos de final, en esa edición consiguieron su único campeonato.

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En 1986, la ‘Albiceleste’ se impuso 2-1 en los cuartos de final, con Diego Maradona como protagonista de dos de los goles más emblemáticos de la historia: la 'Mano de Dios' y el 'Gol del Siglo'.

Para 1998 nos regalaron uno de los capítulos más intensos de esta rivalidad. Después de empatar 2-2 en tiempo regular, el partido se fue a prórroga y penales, instancia en la que los sudamericanos se impusieron 6-5.

En 2002 quedaron en el mismo grupo y los europeos se impusieron por la mínima, gracias a un gol de penal de David Beckham.

Casi un cuarto de siglo después de su último duelo mundialista, argentinos e ingleses volverán a verse las caras, ahora con un boleto a la final en juego.

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La ‘Albiceleste’ ha tenido un camino complicado, más por sus propios méritos que por los de sus rivales. Lionel Scaloni ha confiado plenamente en la base del equipo que ganó el campeonato hace cuatro años, sin importar que en ocasiones no haya mostrado la misma compostura.

Sin embargo, el timonel y su plantilla siempre podrán contar con Lionel Messi, que ha liderado al equipo hasta esta instancia, convirtiéndose, además, en el máximo anotador y asistidor en la historia de la Copa del Mundo.

Del otro lado, los europeos también han tenido que luchar, sobreponiéndose al empate sin goles frente a Ghana, remontando frente a RD Congo y sobreviviendo al Estadio Ciudad de México, ese donde cayeron en 1986.

Harry Kane y Jude Bellingham suman 12 de los 13 goles que ha marcado el equipo hasta el momento, demostrando que un destello de su talento puede cambiar el rumbo de cualquier encuentro.

Argentina necesita mostrar fortaleza en la defensa, que hasta el momento ha sido su línea más débil, mientras que Inglaterra buscará ser vertical y veloz para sorprender a su rival, eso sí, sin descuidar el mediocampo, donde Argentina suele gestar la mayoría de sus ataques.

El partido se disputará este miércoles 15 de julio, en el Estadio Atlanta, a las 15:00 horas ET / 12:00 PT.