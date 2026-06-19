Harry Kane y el récord que le igualó a su ídolo David Beckham

EFE

Harry Kane, autor de dos goles contra Croacia, aseguró que haber alcanzado en ese partido los 115 encuentros internacionales de David Beckham le parece "alucinante" porque el exjugador del Manchester United y Real Madrid era su ídolo.

En declaraciones al programa de la Federación Inglesa Lions Den, Kane admitió la ilusión que le hizo que Beckham se pusiese en contacto con él antes y después del partido contra los croatas.

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"David Beckham fue mi ídolo durante mi infancia, era un héroe para mí, era de la misma zona, Chingford, fuimos a la misma escuela, así que simplemente era mi ídolo", resaltó.

"Tener el mismo número de partidos internacionales que él es bastante alucinante, para ser honesto, y no le doy mucha importancia a estas cosas, simplemente paso a lo siguiente y es algo que, sin duda, tendré en cuenta cuando me detenga a reflexionar sobre ello", dijo.

“David me envió una nota de voz muy amable ayer antes del partido y luego después del partido, felicitándome por llegar a los 115 partidos internacionales y dijo que sabe lo difícil que es ser tan constante y conseguir tantas convocatorias, así que fue muy amable de su parte y también les deseó lo mejor a todos los chicos", agregó.

También se mostró encantado con la comunión que hubo con los aficionados y eligió como uno de los 'grandes momentos' cuando cantaron junto a la grada el tema de Oasis 'Wondeball".

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"Ese fue uno de mis momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra, y especialmente en un torneo importante", admitió Kane. "Sé que es solo el primer partido y no nos estamos dejando llevar por la euforia, pero esa conexión emocional con los aficionados... sabemos lo mucho que significa para ellos. Creo que ellos ven lo mucho que significa para nosotros".

"Tenemos esa conexión ahora mismo, pero ese momento, cantando 'Wonderwall' en el estadio, todo el mundo se sabía la letra, y eso fue un momento realmente especial, en mi opinión", resaltó.

"Para ser el primer partido, es genial contar con ese tipo de apoyo de todos, y sabemos que en casa es igual. Sabemos que habrá mucha cerveza volando por los aires, al ser un partido nocturno, así que nos encanta eso", agregó.